Fredet kryb: Hvis en hugorme-familie flytter ind er der ingen hjælp at ringe til

NORDJYLLAND:- Nu må du altså gøre noget. Den er i væggen, lød det fra konen om aftenen.

Enkelte ville muligvis have forladt sommerhuset allerede dengang de så de første hugorme i haven. Nogen da de opdagede, at der også var orme under huset, og det er ikke alle der uden videre ville kunne sove roligt efter at have hørt en lyd, der - for dem - ikke efterlod nogen tvivl om, at der var hugorme i væggens hulrum.

Men en midaldrende nordjyde af den sindige slags gik ikke i panik., Nu var han taget i sommerhus i Sæby, og der blev han - hugorme eller ej.

Næste morgen gik han dog i gang med at undersøge hvad man egentlig stiller op, hvis en hugormefamilie har taget bolig i og omkring et hus.

Det viste sig ikke, at være helt let.

For så enkelt er det ikke at komme af med en hugorm - heller ikke selvom den er et af landets farligste dyr, og muligvis det dyr, færrest har lyst til at dele grund med. Havde det nu været et skadedyr som rotten, mosegrisen eller en muldvarp havde sagen været nemmere - den slags findes der firmaer, der tager sig af. Men der er ingen til at gasse en hugorm ud af en væk.

Så som sidste udvej skrev han til Naturstyrelsen, og spurgte om de kunne hjælpe.

- Hugormen er fredet. Det bedste er hvis man kan lære hvor hugormene er, og vise børn at man ikke må komme tæt på dem. De er smukke og spændende at betragte på afstand, lød svaret fra Naturstyrelsen. Dog med tilføjelsen om, at hvis det ikke kunne være anderledes så måtte han godt flytte dem.

- Brug en stor dyb gulvspand, en pose og en kæp. Brug kraftige handsker og kraftigt tøj, lød det i mailen, der som dog også fortalte, at hvis det ikke kunne lade sig gøre, så måtte han som en sidste udvej godt dræbe hugormen.

Men det skal være sidste udvej - i loven beskyttes ormen således: Hugorm kan indsamles og flyttes, når den træffes i umiddelbar nærhed af boliger og skønnes at udgøre en risiko for mennesker. Under tilsvarende forhold kan hugorm slås ihjel, hvis der ikke er mulighed for indsamling og flytning.

Hvornår det er muligt at flytte en hugorm er en vurderingssag. Helt let der det nemlig ikke, for på intetnettet fremgår, at det også er nødvendigt at køre ormen mindst et par kilometer væk hvis ikke den skal komme krybende tilbage.

Så manden, der gerne vil være anonym, fandt øksen frem. Den kom dog - siger han - aldrig i brug.

En succes

For uden videre må man ikke dræbe hugorme. Krybet har været fredet siden 1981, da et flertal i Folketinget satte ormen på listen over de fredede dyr. Dengang var der en vis debat om det, men den endte i sikkerhed på Artsfredningsbekendtgørelsen. Står et dyr der så må det ikke slås ihjel.

Hugormen har boet i Danmark i flere hundrede år, men i årene op til fredningen gik det ikke godt for den. Mere og mere af landet blev opdyrket, mange af hugormens naturlige levesteder forsvandt. I mange år var der ingen, der bekymrede sig om dens skæbne - tværtimod blev mange orme også slået ihjel af mennesker. Engang var der nemlig ikke mange, der bekymrede sig om biodiversitet - slet ikke når det kom til krybdyr.

Men det vendte - siden fredningen har hugormen været en succeshistorie. Den har formeret sig sig godt, og i dag er hugormen ikke længere truet. På den danske rødliste - der er en slags status opgørelse over hvor godt det går for de cirka 13.000 forskellige arter, der findes i den danske natur - er hugormen havnet i kategorien livskraftig, og dermed er den krøbet ud af risikozonen.

Præcis hvor mange hugorme, der findes i Danmark er uvist, men sjælden er den ikke. I dag er den et almindeligt syn mange steder - især langs kysterne - og bestanden vokser stadig En hun-orm får omkring 10-12 unger om året, og med en gennemsnitslevetid på op mod 15 år så går det ganske hurtigt.

I sidste ende er det Folketinget, der bestemmer hvilke dyr og planter, der skal fredes, men i langt de fleste tilfælde er det forskere og biologer, der reelt bestemmer . For det kræver eksperter her, der vurderer hvilke dyr, der er i fare for at forsvinde. For kort tid siden meddelte miljøministeren at hun ville indstille til, at der skal 33 nye navne på fredningslisten.

De 33 er alle sommerfugle, og som langt de fleste dyr på listen er der ingen, der har noget i mod at de bliver fredede. Men to dyr skiller sig ud: Ulven og hugormen.

Begge fine dyr - indtil de dukker op i ens baghave. Så er de gæster, ingen vil have.

- Hvis hugormen ikke er truet mere hvorfor er den så fredet ?

- Hugormen er et rovdyr, og derfor har den en vigtig plads i øko-systmet. Den lever af mus og små pattedyr, og hvis ikke hugormen var her ville vi risikere, at antallet af de dyr ville boome. Hugormen har været i den danske natur i mange år, og den har sin naturlige plads i fødekæden. Hvis den forsvandt kunne det få konsekvenser for fødekæden, siger Julian Henriksen, der er biolog i Miljøstyrelsen.

- Har hugormen en risiko for at blive strøjet af fredningslisten?

- Ikke umiddelbart, men det kan ikke udelukkes. Men i givet fald vil det være en politisk beslutning, siger Julian Henriksen, der sidder på Styrelsens kontor for Arter og Naturbeskyttelse.

Det er også her, de undersøger, de anmeldelser, der kommer om overtrædelser af fredningsbestemmelser. Hvis overtrædelsen vurderes som grov kan de udskrive en bøde, og det sker ind i mellem. Om der er nogen, der har fået en bøde for at dræbe en hugorm, kan han ikke umiddelbart svare på. Men loven tages seriøst - i 2018 blev en mand i dømt betinget fængsel for at skyde en ulv.

- Men vil eksempelvis den far, der dræbte den hugorm, der havde bidt hans søn, kunne få en bøde?

Nej. Det var han i sin fulde ret til. Den hugorm var til risiko for mennesker, siger Julian Henriksen.