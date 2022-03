Frihed koster. Men det er en pris, vi er nødt til at betale

- Jeg har ikke brug for et lift, jeg har brug for ammunition, sagde den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, da USA i sidste uge tilbød at evakuere ham fra Kiev, og den ene sætning gik verden rundt.

I starten af sidste uge var han ukendt for de fleste, i denne uge vil han være kendt af de fleste. Zelensky kan noget med ord, han er dygtig foran et kamera, og hans tale til det russiske folk var mildt sagt bevægende. Men først og fremmest er han ægte.

Nu vinder man ikke krige med ord, men alligevel har han og Ukraine allerede vundet et af krigens første slag: Kampen om sandheden.

For kun ganske få tror endnu på den russiske propaganda og fortællingen om, at Ukraine skulle være et land, der historisk og helt naturligt hører hjemme under Moskvas kontrol. Det var løgn, men det var en løgn, der var ganske udbredt, indtil Zelensky fik ordet, og klargjorde for verden, at Ukraine er et land, og det er et land, ukrainerne er klar til at dø for.

Det er store og alvorlige ord, men ingen kan længere være i tvivl om, at både præsidenten og hans folk mener det. De ved godt, at de risikerer at betale en meget, meget høj pris for at gå op mod Putin.

For frihed koster, men at prisen kan være værd at betale, ved ukrainerne mere om de fleste. De ved, hvad det vil sige at leve i ufrihed underlagt et diktatorisk styre. Det er den erfaring, der får dem til at lave molotovcocktails.

Den erfaring har vi heldigvis ikke meget af i Danmark - Anden Verdenskrig er længe siden, og desuden optrådte tyskerne helt anderledes her end tilfældet var i Ukraine.

Vi er blevet så vant til friheden, at vi tager den for så sikker, at vi knapt behøver at bekymre os og helst heller ikke betale for den. Men frihed er ikke en given ting, og vi har ingen garanti for den. For der står intet sted skrevet, at vi skal leve i sikkerhed. Det er ikke bestemt i hverken Biblen, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller andre hellige skrifter.

Vi er nødt til at tage friheden mere seriøst, og vi er nødt betale det, den koster. Heldigvis er vi ikke der, hvor vi skal lære at lave molotovcocktails.

Men vi er der, hvor der skal rettes op på årtiers nedskæringer af Forsvaret. Godt nok skal der først aftales en nyt forsvarsforlig til næste år, men arbejdet kan godt begynde nu.

For det tager år at få Forsvaret genoprettet. Første opgave er at finde pengene, og her er der ingen grund til at vente til næste år.

- Ruslands brutale angreb på Ukraine truer alt det, vi tror på. Der er opbrud i verden. Vi går en usikker tid i møde, sagde Mette Frederiksen i sin tale ved søndagens demonstration foran den russiske ambassade.

Det var en glimrende tale, men det var kun ord.

Stort set samtidig holdt den tyske kansler, Olaf Scholz, en på mange måder lignede tale i Forbundsdagen. Men kanslerens tale var ikke kun ord.

- Vi må investere langt mere i vores lands sikkerhed for at beskytte vores frihed og demokrati, sagde Olaf Scholz, og han satte også beløb på: 100 milliarder euro i en akut bevilling til forbundshæren.

De danske politikere bør ikke vente til næste år.