Glæde over minus: Regionen holder næsten budget

Den sidste streg under det endelige resultat er ikke sat endnu, men lige nu ser det ud til at Region Nordjylland kommer ud af 2019 med et årsregnskab med acceptable røde tal. Underskuddet - der her kaldes merforbrug - ender på cirka 16 millioner, og det er der der nærmest tilfredshed i regionshuset. For i et budget på 11.7 mia. kroner er det ikke nogen voldsom overskridelse.

- Det er en bunden opgave for regionen at få økonomien til at hænge sammen, og derfor glæder jeg mig over, at vi i 2019 rammer tæt på skiven, siger regionsrådsformand Ulla Astman i en pressemeddelelse.

I løbet af 2019 så økonomien nemlig ikke for god ud - flere patienter og stigende udgifter til medicin kostede uventet mange penge. Særligt på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland skred budgetterne i en grad, og begge steder blev det nødvendigt af fyre personale.

- Vi har bl.a. set på Aalborg Universitetshospital, at man trods store udfordringer er lykkedes med at få regnskabet til balancere, og vi oplever også, at Regionshospital Nordjylland viser tegn på, at det går den rigtige vej. I Psykiatrien er der et stigende antal henvisninger, men man holder sig stadig inden for budgettet. Alt sammen viser mig, at ledelser og medarbejdere har ydet en stor indsats for at komme i mål, siger Ulla Astman.

Det er staten, der bestemmer, hvor mange penge, Region Nordjylland har på budgettet. Om merforbruget får økonomiske konsekvenser afgøres først senere - nemlig når landets fem regioner har afleveret deres regnskaber for 2019. Hvis der de samlet set har holdt budgettet - og det tyder det på - sker der ingenting, men hvis det samlede resultat ender i rødt så kan der komme økonomiske sanktioner.