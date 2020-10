Hans lærer kaldte ham en skikkelig dreng: Nu vil Frank Jensen blive husket som alt andet end skikkelig

Frank Jensen har ikke brudt loven.

I hvert fald ikke den, der står skrevet i Karnov og dømmes efter i landets retssale. Men mandag måtte han erkende, at det heller ikke er nødvendigt for at blive dømt. Det er alt rigeligt at have overtrådt de ganske flydende regler om krænkelse efter #metoo-paragrafferne.

De paragraffer er ikke nedskrevne, men tidsånden har gjort dem gældende - også med tilbagevirkende kraft, og det er en ingen formildende omstændighed, at reglerne var ukendte, da de fleste af krænkelses-forbrydelserne fandt sted.

Da Mette Frederiksen tidligere på dagen meddelte, at set fra hendes formandsstol var den alvorlige sag ikke lukket, var Frank Jensens politiske karriere reelt slut.

Nok kunne han være blevet på overborgmesterposten i en rum tid endnu, han kunne også have fortsat som partiets næstformand, men det ville være på lånt tid.

Det eneste, han selv kunne bestemme, var den præcise slutdato, for meldingen fra Mette Frederiksen var umulig at tage fejl af. Hun sagde det ikke direkte, men sexisme-anklagerne mod Frank Jensen var blevet et så stort problem for partiet, at noget ville ske. At han trak sig uden kamp, skal ikke tages som et udtryk for ubetinget loyalitet, indrømmelse eller undskyldning, men derimod som et udtryk for, at Frank Jensen har været længe nok i parti og politik til at vide, at den kamp ikke kunne vindes.

At Frank Jensen ellers loyalt har tjent partiet, siden han blev valgt som formand for DSU i Støvring gjorde i sidste ende ingen forskel. Ingen er over partiet, og slet ingen er over Mette Frederiksen.

Frank Jensen - der tog pressemødet forbløffende roligt og mere lignede en lettet end knust mand - fik dog markeret, at han mener, at der er fældet dom uden skyggen af beviser.

- Det er ikke en retsstat værdigt. Jeg har aldrig løjet, og I har aldrig taget mig i at lyve, lød det fra den nu tidligere politiker, og lige der lød han som en, der ganske enkelt ikke forstår tidsånd og #metoo-moral.

For virkeligheden er ikke en retssal, og det kan godt være, at vidneudsagnene ikke alle ville holde til et krydsforhør, men i essens står det klart, at Frank Jensen gennem længere tid - oftest i festligt lag - har opført sig mildest talt upassende.

Hvornår den adfærd begyndte står hen i det uvisse - på Facebook skriver han selv, at det går langt tilbage. Mindst 12 kvinder har fortalt medierne om ubehagelige oplevelser - den tidligste fandt sted i 1996, den seneste i 2019. Alle har fundet sted, mens han også har haft en karriere og et privatliv, der lignede et, der kørte helt efter bogen. Han er uddannet cand. oecon fra Aalborg Universitet. Inden han i 1997 kom i Folketinget, var han kendt som bingovært. Han sad 20 år i Folketinget - syv af dem endda som minister - inden han i 2007 sagde farvel til politik første gang. Det skete to år efter, at han tabte formandsvalget til Helle Thorning-Schmidt. Siden fik han direktørjobs, inden samme Thorning ringede og bad ham stille op som partiets spidskandidat i Købehavn. Her var han byens øverste i 11 år.

Privat har han hele vejen været sammen med Jane Frimand Pedersen, og de har fået to sønner og fem børnebørn.

Men så er der den ødelæggende anden side af sagen, og muligvis også manden.

Selv siger Frank Jensen, at han været en del af en usund kultur, og det er helt sikkert rigtig nok. Set i nutidig dagslys ville usund kultur være alt for mildt, men da Frank Jensen begyndte i politik, var tiden en anden, og i sammenligning med de mænd, der tegnede partiet dengang, var han vitterligt en spejderdreng.

Men det med kulturen er selvfølgelig en dårlig undskyldning - ingen tvang ham, og han burde for år siden have fattet, at den gamle kultur var stendød. Men det skete ikke - ikke engang da Ekstra Bladet kaldte ham Gramse-Frank på forsiden og fortalte om en julefrokost, hvor overborgmesterens opførsel kun kan kaldes bizar.

Ifølge Ekstra Bladet slikkede Frank Jensen en kvindelig ansat i øret, en anden blev slikket på halsen. Overborgmesteren dansede omklamrende og upassende med en ung, kvindelig ansat, og hvis kvinderne ikke ville danse videre, blev de holdt fast. Endelig havde overborgmesteren holdt en kvinde fast om hovedet og kysset hende.

Begivenhederne synes der ingen tvivl om, men trods intens mediedækning hele mandagen kom der ikke noget svar på det mest oplagte spørgsmål: Hvorfor?

Hvorfor gøre så helt igennem dumme ting igen og igen. For det kan vanskeligt kaldes mindre end dumt, men sagtens værre ting, at være øverste chef for det hele og så drikke sig i en tilstand, hvor fornuften fordufter. Hvorfor kan en mand, der ellers ikke kan kaldes dum, ikke selv stoppe?

Muligvis findes der intet bedre svar end lyst, og at magten gjorde det muligt. Muligvis handler det om andet og mere, og så er vi derude, hvor svaret ikke vedkommer offentligheden.

Men det vedkommer derimod offentligheden, om det er en acceptabel opførsel fra en mand, der er valgt til den mest magtfulde post uden for Christiansborg. Det har det været, men i 2020 er det uacceptabelt - også selvom der vil være et betydeligt mindretal, der synes, at nu må den sexisme-debat gerne snart stoppe.

Det kommer dog næppe til at ske - tværtimod vil der komme flere sager.

Få vil dog blive husket som Frank Jensen og Morten Østergaard. Ikke fordi de var de værste, men fordi de var de første.

Derfor er Frank Jensens eftermæle ødelagt - nogle vil mene, at han især bør huskes som den effektive og driftssikre politiker, han var, men det vil ikke være de fleste. Derimod vil han blive husket som et skolebogseksempel på, hvordan fremtidens politikere ikke kan begå sig.

Da Frank Jensen gik i skole i Frejlev skrev hans daværende lærer Karlsmose engang følgende i karakterbogen: En rar, skikkelig dreng - men opfundet den dybe tallerken, det har han altså ikke!

Det udsagn holdt ikke helt. Frank Jensen fik en flot karriere helt tæt på toppen af det danske samfund, men han vil gå over i historiebøgerne som en ikke-videre skikkelig mand.