Handelsskole frygter mistrivsel: Nu skal eleverne i skole igen

AALBORG:De havde slet ikke regnet med at skulle i skole igen på denne side af sommerferien, men onsdag fik omkring et par hundrede elever på Aalborg Handelsskole et brev i deres e-boks.

På mandag og tirsdag skal de igen møde ind på skolen - den virtuelle undervisning er nemlig erstattet af fysisk nødundervisning for en stribe udvalgte klasser på skolens afdeling på Strandvejen. De indkaldte elever går alle på et grundforløb, der skal afsluttes til sommer.

Årsagen er ikke at genere eleverne - skolen frygter nemlig, at den lange corona-nedlukning, der har stået på siden 11. marts, har haft en uheldig effekt. 5. maj udsendte undervisningsministeren en opfordring til skolerne om at have fokus på særlige elever.

- Vi har i de seneste uger desværre måtte konstatere, at flere og flere af jer, som ellers normalt ikke betragtes som udsatte, har udvist behov for en særlig indsats for at sikre jeres fortsatte trivsel og fastholdelse i uddannelse, lyder det i brevet fra Aalborg Handelsskole.

Det er underskrevet af skolens forstander, Hans Jørgen Møller, der lover, at alle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne bliver overholdt.

- Vi gør det for at undgå, at eleverne dropper ud af uddannelsen. Vi kan konstatere, at der nu er mange elever, der har brug for at komme fysisk i skole igen. Det er der mange forskellige årsager til - nogen har svært ved at følge med hjemmefra, andre står foran at skulle søge praktik. Nogen af eleverne har et presserende behov for at få en mere tæt kontakt til lærere og vejledere, siger Hans Jørgen Møller, der håber på, at der snart åbnes op for mere undervisning på skolerne.

Normal undervisning for alle bliver der dog næppe på denne side af sommerferien - fysisk er der ikke plads til at overholde anbefalingerne om afstand, hvis alle elever er i skole.

Intet lært under corona

Beskeden om skolestart kom noget bag på Amalie Andreassen, der blev overrasket over beskeden om, at hun nu skal møde ind på mandag.

- Vores eksamener er aflyst, og de har tidligere fortalt os, at vi ikke skulle regne med at skulle i skolen igen, så jeg synes, at det er lidt dårlig stil pludselig at indkalde os, siger Amalie Andreassen, der siden januar har været elev på et forløb, hvor hun tager fire fag, så hun efter sommerferie kan starte på EUX Business.

Men efter kun godt en måneds undervisning blev skolen lukket, og den virtuelle undervisning har ifølge Amalie Andreassen ikke givet det store udbytte.

- Vi har haft tre-fire virtuelle undervisningstimer, og så har vi fået en række opgaver, vi skulle lave. Men det er altså ikke meget, vi har lært af det, siger hun.

- Den oplevelse beklager vi selvfølgelig, men langt de fleste elever har heldigvis haft en anden oplevelse. Det generelle indtryk er, at den virtuelle undervisning har fungeret fint, siger Hans Jørgen Møller.