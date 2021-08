Heldigvis er pengene ikke fosset ud af statskassen

Det går godt i Danmark.

I hvert fald når det handler om økonomien. Frygten for, at corona ville ende med en økonomisk krise, viste sig ubegrundet. Nok har nedlukning, hjælpepakker og mink-aflivninger kostet mange milliarder, men ikke flere end at end en stærk dansk økonomi har kunnet håndtere det.

Så selvfølgelig smilede finansminister Nicolai Wammen, da han mandag fremlagde regeringens forslag til en finanslov for 2022. Plancherne matchede hans tale: Økonomisk set er der meget få lande, der er kommet så hurtigt og stærkt ud af corona-krisen. Sidste år havde vi det mindste underskud i EU, næste år siger budgettet, at der kommer overskud. Stigningen i BNP er den største i mange år, arbejdsløsheden faldende. At vi er det mindst forgældede land i Europa, siger en del om vores økonomi.

Det er der god grund til at rose.

Det skyldes ikke kun regeringen - før corona stod vi med en særdeles robust økonomi.

Men det skyldes også regeringen. Wammen har sjældent været i fokus, men har vist sig som en driftsikker finansminister uden de store armbevægelser. Hvis der er hold i den gamle påstand om, at socialister kun er gode til at bruge andre folks penge, så er der ikke meget socialist over finansministeren, intet tyder på, at det bliver på hans vagt, at pengene kommer til at fosse ud af statskassen. Det bliver stadig sværere for blå blok at tegne et billede af regeringen som økonomisk uansvarlig.

Gavmilde løfter og store armbevægelser var der heller ikke i regeringens finanslovsforslag. Tværtimod var det forsigtigt, mere konservativt end socialistisk - sygeplejerskerne vil nok mene, at der godt kunne være fundet penge til deres lønforhøjelse - og det 3778 sider lange forslag rummer ingen overraskelser, men understreger bare, at det går så godt her til lands, at der ikke er udsigt til nogen videre ballade over, at håndværker-fradraget nu skæres ned.

Lidt - præcist 1.2 mia. - ville Wammen dog godt smide i puljen til de kommende forhandlinger, men det er ikke et beløb, der kan ændre det helt store. Regeringen foreslår også, at der skal afsættes 500 millioner årligt til en ny land-by pulje, der ifølge forslaget skal skabe et mere sammenhængende og balanceret Danmark, hvor der er adgang til gode velfærdstilbud i form af blandt andet uddannelser, skoler, tryghed, job og sundhed i alle dele af landet.

Det er overordentlig optimistisk at regne med at få så meget for så lidt, ret mange nærhospitaler rækker det i hvert fald ikke til.

Men det er selvfølgelig bedre end ingenting, og problemet er også større end at det kan løses i en finanslov.

De voksende forskelle mellem land og by bliver sammen med mangel på arbejdskraft en af de store udfordringer, der skal løses, hvis økonomien skal fortsætte i samme gear.