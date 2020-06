Hele verden åbner - men hvem tør tage afsted?

Mandag kommer tyskerne. Mange tusinde fra det store naboland vil hente nøglerne til et lejet sommerhus, for tyskerne kan frit rejse på ferie i hele EU minus Spanien. Den tyske regering ophæver nemlig de rejsevejledninger, der siden marts, har anbefalet tyskerne at blive hjemme.

Men sådan er det ikke i Danmark.

I år bliver der ikke mange steder i verden, hvor danskere vil stå i kø for at komme til deres ferieboliger. Hvis man gerne vil opleve det autentiske Toscana og gå på det lokale marked uden at blive forstyrret i den eksotiske oplevelse af, at halvdelen af markedsgæsterne taler dansk, så er det nu, man skal tage afsted. For det ligner en sommer, hvor det eneste sted, man for alvor risikerer at møde tusindvis af danske landsmænd vil være Harzen.

Nok er det kun anbefalinger fra myndighederne, og det står enhver frit for at tage afsted.

Endnu er det stadig en udfordrende affære at flyve ud i verden på ferie, men i løbet af få uger bliver det anderledes. Flere flyselskaber sender igen fly på vingerne, og i løbet af et par uger vil rigtig mange ruter være i gang igen, Ikke med samme frekvens som før corona lukkede verden ned, men er man klar på at skifte fly og bruge timer i diverse lufthavne, vil der ikke være mange steder i verden, der ikke kan besøges. Fra Aalborg Lufthavn begynder både KLM og SAS snart at flyve til Amsterdam og København, og dermed vil verden igen være indenfor rækkevidde.

Endnu nemmere vil det være i bil - fra mandag vil de fleste grænser i Europa igen være åbne.

Men spørgsmålet er bare hvor mange danskere, der vælger at trods myndighedernes anbefalinger og alligevel tage på ferie i et land, hvor der er markant større sandsynlighed for en varm ferie end tilfældet er i Danmark.

Nok var der ganske mange, der oprørsk meddelte på sociale medier, at Mette Frederiksen ikke skulle bestemme, hvor de skulle hen på ferie. Men virkeligheden vil vise sig en anden, for hvor det er let at komme afsted, så bliver det knapt så nemt at komme hjem. Mange arbejdspladser - både offentlige og private - har indført 14-dages obligatorisk karantæne for medarbejdere, der vender hjem efter ferie i de forbudte lande. Bliver man smittet med corona under ferien vil der ikke være løn under sygdom. Rejseforsikringen gælder heller ikke som normalt.

Men vil man afsted skal man også forberede sig på, at det bliver en anderledes ferie med ganske betragtelige restriktioner.

I Spanien - der åbner for for generel turisme 1. juli - vil der ikke være trængsel på strandene, men derimod ved indgangen til dem. For af hensyn til smittefaren skal hver badegæst have mindst fire kvadratmeter, og det kan godt gå hen og blive en udfordring for en familie at finde et fire gange fire meter stort areal. Også på barer og restauranter er der krav om, at der skal være mere plads per gæst end normalt.

I Italien har der været åbent for turister siden 3. juni, men de fleste hoteller er stadig lukkede. Når de åbner igen vil det være med krav om, at gæsterne skal bære ansigtsmasker når de forlader deres værelser og lejligheder. På standene skal der være mindst 1,5 meter mellem liggestole og fire meter mellem parasoller.

Grækenland åbner deres grænser for turister mandag, og danskere er velkomne. Her lyder strand-reglementet på, at der højst må være 40 strandgæster pr. 1.000 kvadratmeter. I det græske skal der bæres mundbind i butikker og i offentlig transport.

I Frankrig er danskere foreløbigt ikke velkomne. Franskmænd må nemlig ikke kommet ind i Danmark, og derfor har de franske myndigheder bestemt, at så må danskere heller ikke komme ind i Frankrig. Det kan også vise sig umuligt at komme ind i Holland. Også Irland er lukket land - frem til august må der ikke komme turister ind.

Grænserne til England er derimod åbne - men det kræver bare, at man går 14 dage i selvisolation før man må gå ud i landet. Hvis man så oveni skal gå i karantæne i to uger efter hjemkomst kræver det altså en meget lang sommerferie.