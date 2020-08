Hvor længe orker vi at spritte hænder? En dag bliver corona også en af de farer, vi har lært at leve med

Spritflaskerne står der endnu, men der er ingen kø foran.

Kun lidt over halvdelen af kunderne bruger spritten - hurtigt, ingen laver den lange og sirlige version.

Tre gange tre-fire minutters observation af brug håndspritstandere i aalborgensiske supermarked er selvfølgelig ikke nogen videnskabelig undersøgelse, men tendensen er der i hvert fald: Det går ned af bakken med håndhygiejnen, og ingen går længere i panik over en tom flaske håndsprit. Heller ikke den eneste kunde med mundbind.

For alvorens tid synes at være forbi. Der snakkes igen mere om vejr og fodbold end om respirator-kapacitet.

Dengang i dagene efter 11. marts var det alle - som i ALLE - der brugte håndspritten inden de gik i gang med indkøbet. Dengang var der god plads i supermarkederne, afstanden blev holdt og hvis nogen glemte de to meter tog det ikke lang tid før nogen påtalte det.

Men det er længe siden, på de fleste måder minder hverdagen om tiden før corona, og der skal virkeligt voldsomme tal på bordet før den forsigtighed kommer tilbage. For selvom smittetallet stiger igen så går det den modsatte vej med at overholde de retningslinjer, der ellers dengang synes at stå over grundloven.

Den udvikling kan kaldes mange ting, men overraskende er den ikke. For at der ville komme lidt sløset omgang med håndsprit og afstand var blot et spørgsmål om tid, for sådan er mennesker. Vi kan lære at leve med det meste - også de farlige ting. Der er en risiko ved ganske mange ting i livet, men vi kan ikke leve i hverken evig beskyttelse eller frygt. Vi kører på motorvej, cykler uden hjelm og dropper håndspritten.

Men problemet er bare, at corona ikke kun handler om os selv - men om os alle sammen. Så det klassiske friheds-argument med, at man selv lever med risikoen, og i et frit land har vi lov til at æde eller ryge os i graven, holder ikke med smitsomme sygdomme. Det er nødvendigt med et fælles ansvar og regler, der kan accepteres af de fleste.

For nok er det indgreb i den enkeltes frihedsrettighed at være tvunget til mundbind, hvis man vil med bybussen i Århus, men at kalde den vigtigere end de øvrige passageres ret til ikke at blive smittet kan sagtens kaldes en mere væsentlig rettighed.

Det handler da også mere om holdning end egentlig videnskab, for efterhånden synes det grundløst at tvivle på maskernes effekt. Grundet tid er der ikke lavet helt skudsikre undersøgelser, der præcist fastslår, hvor godt de forskellige masker virker, men at de har en smittebegrænsende effek,t er der ingen seriøst tvivl om mere. Selv tidligere tvivlere som Søren Brostrøm, Donald Trump og Boris Johnson anbefaler nu maskerne, og i omtrent halvdelen af de europæiske lande er det ikke længere kun en anbefaling, men derimod en befaling.

I England er bødestraffen for at gå ind i en butik uden maske på 100 pund, og om vi får en lignende lov er særdeles tvivlsomt, men ikke helt utænkeligt.

Raske modstandere

Det er ikke overraskende, at modstanderne af mundbind alle kommer fra det raske segment. Det er ikke lungesyge, kræftpatienter eller Ældresagen, der er imod mundbind - det er kun de, de ikke mener sig i farezonen.

Den position er nem og sikker at indtage - corona er kun sjældent livstruende for unge, raske mennesker, og så mange er jo heller ikke smittede.

Diskussionen er ikke helt let, for hvor meget skal de raskes liv indskrænkes og reguleres af hensyn til de mere udsatte? Det er det ikke noget nemt svar på, men så længe corona er her, vil debatten også være her.

Til en vis grad kan det reguleres ved lov - forudsat at der kan opnås enighed på Christiansborg, hvad der umiddelbart ikke synes let. For der er svært at lave en plan for det ukendte, og der er ikke noget sted at kigge hen efter den nemme løsning. Den har intet land fundet, og derfor kommer der ikke nogen stor, forkromet plan, der i detaljer beskriver vejen ud af corona. At bebrejde indvandrere hjælper heller intet.

Det er ikke en optimal situation for politikere, der gerne vil lyde som nogen, der har svaret på alt, og nogen vil nok gøre forsøget på at hævde, at lige deres løsning er den rigtige, men corona har vist at skråsikkerhed kan være farlig. Muligvis vil selv Trump ønske, at han havde taget lidt forbehold hist og her.

Så derfor ender det med, at corona-politik i efteråret bliver, som den har været hen over sommeren. Lidt forvirrende, noget bliver forbudt igen, andet tilladt, og kun få vil have helt styr på hvor mange, der egentlig må samles og hvordan.

Men langt fra alt kan reguleres ved lov, og selv om der afsættes millioner til hjemmesider og apps med fine anbefalinger, rækker det heller ikke.

På bundlinjen handler det om os. Hvad vi kan leve med, og hvordan vi opfører os. Det kan lyde enkelt, men er det ikke. Men der er ingen vej uden om, for de sidste par uger har vist, at corona ikke er sådan at slippe af med, og vi bliver nødt til at lære at leve med den.

Selv hvis der udvikles en effektiv vaccine, vil det tage år, inden der er vaccineret nok til, at virus forsvinder.