I Nordjylland lå der døde mink ved vejen - i København fandt nogen ud af at de var en trussel mod verdenssundheden

Det var ikke noget kønt syn, men trods alt ligger Kanalvej i Brovst så langt væk fra nærmest alting, at det ikke rigtigt vakte den store opsigt, at der det meste af mandagen lå en presenning med stakke af døde, halvt rådne mink få meter fra vejen.

Søndag og mandag var 12.000 dyr blevet aflivet på minkfarmen på Kanalvej 1, men der var ikke plads nok i de opstillede containere til alle de døde dyr.

Derfor blev de stablet op udendørs, hvor de lå til skue i mindst seks timer. Først i løbet af mandag aften blev mink-ligene smidt op i en container. Tilsyneladende uden at nogen bekymrede sig om, at blod og kropsvæsker løb ud på jorden - frit tilgængeligt for vilde dyr, der muligvis kunne bære smitten videre.

Bunken af lig lå der som et tydeligt bevis på, at den storstilede mink-aflivning ikke er kørt snorlige efter planen. Lige siden der i juni for første gang blev konstateret smitte på en nordjysk minkfarm har hele processen været præget af forvirring, strid og tvivl.

Men muligvis kan billedet af de døde mink også bruges som illustration til historien om et fejlskøn, så stort, at det kan ende med at blive en egentlig skandale.

For mens ligene flød i Nordjylland så blev nærmest samtidig gjort et skræmmende fund i København. Forskerne på det klinisk rene laboratorie hos Statens Serum Institut på Artillerivej fandt nemlig det, der længe har været frygtet: En muteret corona-virus, som en kommende vaccine ikke vil være effektiv imod. Mutationen er sket hos mink, men mindst 12 mennesker har også fået den. Langt flere er formentlig smittet - det er nemlig kun 14.9 pct af de positive test, der bliver analyseret så grundigt, at det kan fastslås hvilken virus-mutation, der er tale om.

At det kunne ske har været vist længe, men risikovurderingen har hidtil været, at det ikke var videre sandsynligt, og at det derfor ikke var nødvendigt at gøre andet end at følge de retningslinjer, der blev meldt ud 1. oktober.

Men siden der i september for første gang blev fundet muteret virus i mink er frygten vokset. For kun en uge siden - 26. oktober - skrev Statens Serum Institut således i et svar til Folketingets fødevareudvalg: Den fortsatte spredning af SARS-CoV-2 blandt mink giver dog anledning til en generel bekymring om yderligere udvikling af mutationer af SARS-CoV-2 i minkbestanden med risiko for fremtidig påvirkning af folkesundheden.

Den risiko blev til virkelighed mandag - muligvis før - og så blev der ellers trykket på alarmklokken. WHO, det europæiske center for sygdomsforebyggelse, ECDC og regeringen fik beskeden om fundet.

- Worst case-scenariet er, at vi får en helt ny pandemi med udgangspunkt i Danmark, lød den mildest talt alvorlige udmelding fra Kåre Mølbak, og derfra var der reelt intet alternativ til drastiske tiltag.

For selvom der kan - og især vil blive - stilles spørgsmål til evidensen bag de alarmerende ord, og det ikke kan udelukkes, at der er tale om en overreaktion, så kunne regeringen ikke se bort fra de potentielle konsekvenser af ikke at gøre noget.

At Gjøl kunne blive det nye Wuhan lyder muligvis som en dårlig vittighed, men det er ikke en, der vil blive grinet af hverken i statsministeriet, Sundhedsstyrelsen eller på Statens Serum Institut. Engang i løbet af en hektisk tirsdag blev der truffet beslutning om, at risikoen for at ende i en helt uoverskuelig situation var så overhængende, at der var nødvendigt at tage livet af både mink og branche.

Den beslutning blev de øvrige partiledere informeret om på et Skype-møde onsdag. Ingen vidste noget på forhånd, og derfor var der ikke mange kritiske spørgsmål til Kåre Mølbak, der også på det møde var manden i fokus. Først bagefter fik partilederne tilsendt 11 siders rapport fra Statens Serum Institut - det meste af den er ganske indviklet for ikke-virologer, men konklusionen står ganske skarpt: En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.

I rapporten fylder konklusionen kun tre linjer, men konsekvensen af den er meget, meget omfattende: 7.000 arbejdspladser, 17 mio. mink og eksport for mellem fem og 13 mia. kr. – hertil hele følgeindustrien – går tabt.

Oveni kommer så en meget omfattende og historisk nedlukning af det meste af Nordjylland - det er første gang nogensinde, at borgerne på den kraftigste opfordres til at blive i egen kommune.

Det er en underdrivelse, at kalde det for en rigtig træls sag for regeringen og Mette Frederiksen, og den kan ganske enkelt ikke vinkles positiv. Hvis den muterede virus breder sig vil der komme anklager om, at de ikke gjorde nok mens der stadig var tid. Hvis den ikke breder sig vil der komme anklager om en vild overreaktion.