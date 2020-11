Ingen cluster 5 i de første tests, men minister holder fast: Nordjylland kommer ikke til at åbne foreløbigt

NORDJYLLAND:Nordjylland kommer ikke til at genåbne foreløbigt.

At rigtig mange - inklusive en del politikere - mener, at nedlukningen er en overreaktion og derfor skal ophæves hurtigst muligt, gør ikke det store indtryk på regeringen.

- Vi kommer ikke til at ophæve restriktioner, som sundhedsmyndighederne siger er nødvendige. Vi kommer ikke til at ignorere deres indstillinger. Det er argumenterne herfra, der vejer tungest for regeringen. Myndighederne skal være trygge ved situationen, før vi ophæver noget. Jeg kan sagtens forstå frustrationen. Det er virkelig ikke sjovt. Men det er heller for sjov, at de er indført. Vi er desværre ikke nu i en situation, hvor det vil være sikkert at ophæve dem, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

For en uge siden fik 280.000 nordjyder besked på, at de skal blive i deres egen kommune mindst frem til 3. december. Samtidig er masse-test gået i gang - samtlige borgere er blevet opfordret til at blive testet, og tusindvis er allerede blevet det.

De første af de positive test er nu blevet undersøgt yderligere - såkaldt gensekventeret - på Statens Serum Institut (SSI). Herfra er oplysningen, at der ikke er fundet nogen, der er smittet med den såkaldte cluster 5-variant. Hvor mange prøver, der har været gennem de omfattende og tidskrævende tests, kan SSI ikke oplyse - kun at det slet ikke er nok til at kunne fastslå om cluster 5 allerede er uddød. Instituttet kan heller ikke oplyse om, hvor hurtigt de kan gennemføre prøverne.

Hverken SSI eller sundhedsministeren vil komme med noget bud på, hvornår restriktionerne kan ophæves - men nært forestående er det ikke.

Heunicke lyder knap så optimistisk som statsminister Mette Frederiksen, der i et oplag på Facebook skrev, at nogle af restriktionerne måske kan løsnes tidligere.

- Kan du sige noget om hvilke kriterier, der skal være opfyldt, før de syv kommuner kan åbne op ?

- Der skal foreligge en samlet vurdering, hvor myndighederne skal være trygge ved situationen. Vi skal have fjernet mink-reservoiret. Vi skal have testet alle og få gensekventeret de her tests, for at sikre os, at cluster 5 er væk samt sikre os, at der ikke findes store lommer af mink-varianter, vi ikke kender til. Men det er ikke sådan, at der er en hel liste over kriterier. Det ville være for risikabelt, for virus udvikler sig så hurtigt, at vi skal have fokus på hele situationen. Det skal være en samlet vurdering af risikoen. Vi vil selvfølgelig gøre alt for at gøre den tidshorisont så kort som overhovedet mulig. Hvis myndighederne når frem til en ny vurdering i de kommende uger, vil vi være lydhøre.

- Men nu er det et spørgsmål om kort tid før alle mink i Nordjylland er slået ned. Tilbage er så at få et overblik over smitten hos mennesker. Er det alle 280.000 borgere i de syv kommuner, der skal være testet, og skal alle positive prøver være gensekventeret uden fund af cluster 5, før der kan genåbnes?

- Det er planen, at det skal ske. Derfor har vi opgraderet indsatsen så meget som muligt. Vi kommer ikke til at holde lukket mere en dag end det er nødvendigt. Det er en stor belastning. Det er vi fuldstændig klar over.

- Som jeg tolker både dit svar og oplysninger fra Statens Serum Institut, så kommer det til at tage tid. Det lyder som om, at vi kommer tæt på 3. december?

- Ja, det bliver nok der omkring. Tidshorisonten blev ikke sat som et gæt, men efter en vurdering af, hvor lang tid det vil tage.

- Så indtil da holder regeringen fast i nedlukningen?

- Ja. Det er vi nødt til. Myndighedernes indstilling er så klar, at vi ikke har noget alternativ. Når deres vurdering er, at der kan åbnes op, så gør vi det. Det vil være en utrolig glædelig dag, når vi også har det her under kontrol, og det ikke længere er en risiko. Erfaringen fra andre lande er jo, at hvis man ignorerer myndighedernes anbefalinger om tiltag, kan det gå helt galt. Der er jo lande i Europa, der har gjort det, og der må man bare konstatere, at de er endt med at miste kontrollen med epidemien. De er altså endt med langt hårdere nedlukninger end tilfældet er i Nordjylland.

- Hvad siger du til påstanden om, at der skulle være tale om en overreaktion?

- Regeringen er ikke gået længere end myndighedernes anbefalinger. Tiltagene er baseret på vurderinger fra indsatsgruppen, der består af Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet. Det er dem, der kommer med indstillinger til regeringen. De agerer på deres viden, og de kommer så med en vurdering til regeringen. Det er deres indstilling, der er er vores grundlag.

- På Facebook er der en del borgere, der meddeler, at de ikke vil følge anbefalingerne. Kan der være yderligere tiltag på vej?

- Det er ikke noget, jeg har hørt om. Vi har ikke hørt om problemer. Men hvis det sker, vil Rigspolitiet oplyse regeringen om, at der er er problemer, og så må vi tage den derfra, siger Magnus Heunicke, der onsdag arbejde uden at komme i kontakt med andre.

Et nært familiemedlem er smittet med corona, og derfor var han ikke på Christiansborg.