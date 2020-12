Ingen symptomer hos dyrene i Aalborg Zoo

AALBORG:Julen 2020 bliver anderledes, men corona har ikke ramt alle traditioner.

Igen i år er der tændt bål og tusindvis af julelys i Aalborg Zoo, og det er - næsten - som det plejer. Der skal bruges mundbind ved indgangen, billetten skal være bestilt hjemmefra, og der er ingen adgang til de indendørsanlæg.

- For os har det vigtigste været at kunne give vores gæster en god og tryg oplevelse. Derfor holder vi hele tiden styr på hvor mange, der er inde i haven. Vi sælger billetter, så vi er helt sikre på, at der aldrig er over 2000 inde af gangen. Det sikrer, at der er god plads, siger Søren Sørensen, der er salgs- og kommunikationschef i Aalborg Zoo.

Lørdag var der da også pæn afstand mellem gæsterne, og ingen af de gæster, NORDJYSKE talte med, var bekymrede over, at komme til at stå eller gå for tæt.

- Vi er helt trygge ved at være her. Her er god plads, lød det fra Sanne Dejligbjerg.

Zoo holder åbent hver dag indtil 23. december, men er helt lukket 24. december. Juleaftensdag plejer ellers at være en årets mest velbesøgte, men det bliver den ikke i år.

- Sidste år havde vi over 10.000 inde, og det kan vi naturligvis ikke nu. Derfor har vi valgt at holde helt lukket, siger Søren Sørensen.

Syge dyr

Som bekendt kan dyr - og ikke kun mink - også blive smittet med corona.

I zoologisk have i spanske Barcelona blev fire løver i ugens løb testet positive for corona - dyrepasserne bemærkede allerede i slutningen af november, at de ellers så mægtige katte ikke var ved deres normale styrke, og en efterfølgende test bekræftede mistanken. Det er anden gang i løbet af pandemien, at store kattedyr er konstateret smittet. Første gang var i april, hvor fire tigre og tre løver i Bronx Zoo i New York blev konstateret positive. De kom sig alle over sygdommen i fin stil.

Men indtil videre er der ingen af dyrene i Aalborg Zoo, der har været syge på en corona-agtig måde, og derfor heller ingen, der er testet.