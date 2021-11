Ingen valgplakater, men i det mindste er han kendt fra tv

Måske har Michael Kastis - spidskandidat for den debuterende Frihedsliste - en fordel. For nok har han og de to listens to øvrige kandidater ikke noget stort partiapparat i ryggen, men Kastis er noget, ingen af de øvrige kandidater er.

Kastis er - som man siger - kendt fra tv. I efteråret havde han en af hovedrollerne i DR-serien "Konspirationsfolket har ordet", og især et klip blev set af rigtig mange: Nemlig det, hvor Michael Kastis - der er 37 år og fra Aalborg - forsøger at få en mønt til at hænge fast på værten, Signe Molde. Forsøget - der skulle bevise, at man bliver magnetisk af corona-vaccinen - mislykkedes, men det lille klip blev set af mange tusinde på Facebook.

- Er det en fordel for dig at have været i tv?

- Ja, det tror jeg. Der er jo en helt bestemt skare, der vil stemme på Frihedslisten. Det handler jo om markedsføring. Og vi har desværre ikke midlerne i partiet til at have masser af plakater og køre professionelle kampagner på Facebook. For os handler det om at vise ansigt og holdninger.

- Jeg har ikke set dig i nogen lygtepæl. Har du overhovedet en valgplakat?

- Jeg har ikke hængt nogen op. Jeg har fået lavet seks, men dem har jeg med rundt til vælgermøder og den slags. Men det er faktisk ekstremt dårlige plakater, der er lavet af mig, så det gør ikke noget, at de ikke er blevet hængt op.

- Men hvis alligevel skulle komme ind i regionsrådet hvad vil du så arbejde for?

- Altså, det skal der ikke være tvivl om, at de emner, der optager mig mest, er det, de behandler i Folketinget. Men man må starte et sted, og jeg vil tage fat i de problemer, vi har lokalt. Dem er der godt nok mange af.

- Hvilke problemer er det?

- Overordnet er min mærkesag, at vi skal have mere medbestemmelse som mennesker. VI skal have mere direkte demokrati. Nu er der meget snak om den her Egholm-forbindelse, og her er min holdning, at det oplagte vil være at spørge befolkningen om, hvad de vil. Jeg har ikke nogen personlig holdning til den, men mener, at det stort set er ligegyldigt, om jeg synes, at den skal være der eller ej. Det skal befolkningen bestemme, og derfor vil jeg kæmpe for direkte demokrati. Jeg ved godt. at det er svært, men jeg skal jo starte et sted.

- Men det er jo kun i Folketinget, at store ting som folkeafstemninger og mere direkte demokrati kan vedtages. Det har regionsrådet absolut ingen indflydelse på.

- Nej, men jeg tænker da, at Folketinget lytter da lidt på de lokale politikere. Men jeg ved godt, at de ting, jeg virkelig gerne vil have ændret, ikke kan vedtages lokalt eller regionalt, men igen: Jeg skal jo starte et sted.

- Hvis vi tager udgangspunkt i regionsrådets arbejdsområde, har du så andre mærkesager?

- Ja, en af mine store mærkesager er, om vi skal blive ved med at teste raske, eller om vi skal bruge pengene på behandling. For vi kan ikke bruge pengene to gange. Det ligger mig meget på sinde, hvordan vi bruger pengene. Vi kommer til at bruge mere på velfærd i takt med, at der kommer flere pensionister, der har brug for hjælp.

- Det såkaldte Frihedsbevægelsens Fællesråd opfordrer til, at man skal brænde valgkort i stedet for at stemme. Hvad er din holdning til det?

- Der er desværre for meget fnidder-fnadder i frihedsbevægelsen. Jeg kan simpelthen ikke forstå den opfordring. At brænde valgkortet vil bare være en stemme på Socialdemokratiet. Vi skal bruge vores stemme. Det er synd, at de opfordrer til det - for der er mange, der lytter på dem. Jeg kunne aldrig selv finde på det.

- At du er gået ind i politik skyldes corona-håndteringen. Kan du ændre noget på den fra regionsrådet?

- Jeg kan tage fat i de relevante spørgsmål. Når jeg har været ude til vælgermøder, kan jeg se, at de andre politikere er bekymrede, for de er ikke vant til, at der kommer en, der er så anderledes og stiller så specifikke spørgsmål. Jeg kan starte en debat, der simpelthen ikke er der nu. Når jeg har de forskellige politikere på en-mands hånd, så er der stort set ikke nogen, der siger, at jeg ikke har ret. Min opfattelse er, at de godt ved, at der er noget rigtig galt,

- Tror du at du kommer ind

- Jeg har ingen anelse. Det bliver svært, men hvis jeg ikke havde troet på det, havde jeg ikke gjort det.

Michael Kastis er også stiftende medlem af Forfatningspartiet, der især kæmper for en ting, der sagt med deres egne ord lyder sådan her:

Danmark skal have en forfatning, der er udarbejdet af folket for folket. Forfatningen skal erstatte Grundloven og skabe fundamentet for et nyt, retfærdigt samfundssystem, hvor folket har magten.....Vi tror på, at folket ønsker et folkestyre og ikke, som nu, et elitestyre.