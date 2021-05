Ja, mundbind og coronapas er træls. Men alternativet er værre

Vi kan igen det meste - løbe på løbebånd indendørs, gå i teatret og spise ude uden tidsbestilling.

Bliver der også i denne weekend tomt foran fortovscafeerne, kan det for første gang i dette forår ikke bebrejdes Mette Frederiksen, men kun vejret.

Genåbningsplanen virker overordnet set fornuftig, og her er der faktisk grund til at rose Christiansborg-politikerne. Næsten alle partier kunne stemme for - eneste udenfor var Nye Borgerlige, der har fået en ny mærkesag i restriktionsmodstand, muligvis i erkendelse af at det i deres gamle mærkesag synes umuligt at overgå regeringen.

Ingen fik alle ønsker opfyldt, men alle fik noget og på bundlinjen vidner det meget store flertal bag planen om, at der en forståelse for, at vejen ud er et fælles projekt langt mere, end det er et spørgsmål om politik. Det er få lande i Europa, der er åbnet så meget, og æren for det skal i høj grad tilskrives os alle.

Der er stadig restriktioner - også nogen, der ikke virker videre fornuftige - men det ligner, at sommeren 2021 bliver omtrent lige som i fjor, og var den ikke helt normal, var den i hvert fald til leve i og med.

Det bliver en sommer med mundbind, og selv om ingen bryder sig om dem, så har de fleste vænnet sig til det. Værre er det så heller ikke, og trods alt tjener de et formål. At de har en vis effekt, er der ikke længere begrundet tvivl om - det er faktisk kun eksperterne uddannet på det store YouTube-universitet, der stadig hævder det. Også i Danmark er der sørgeligt nok en del der, og de har også i Danmark sørgeligt nok fået overbevist en del, og de er endda blevet mere stålsatte efter, at den seneste forskning herfra viser, at der er levende orme i mundbindene.

Mest markante forskel er corona-passet, der for alvor kommer i spil nu og reelt kommer til at fungere som en ekstra adgangsbillet, der skal fremvises fra frisør til Fårup Sommerland.

Passet kommer med test-bøvl og uklarhed om hvor grundigt erhvervslivet skal kontrollere deres kunder. Populært er det ingen steder - vi er heldigvis ikke er vant til blive kontrolleret på den måde, og det er i et så frit land som Danmark et nærmest grænseoverskridende indgreb. Test med tvang er det selvfølgelig ikke, nærmere gruppepres i stor skala.

Problemet er bare, at der lige nu sådan set kun findes et alternativ til coronapas, og det vil være at droppe pas, lukke de hundredvis af test-steder og blot se tiden an.

Det kunne gå godt, men også gå helt galt. Det er træls at stå i kø, men endnu en nedlukning vil være endnu mere træls.