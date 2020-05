Jubel i turistbranchen: Strandene skal nok blive fyldte

Også i år vil der blive talt tysk i Løkken, norsk i Skagen og der vil være mennesker på strandene.

For fra 15. juni kan den dansk-tyske grænse igen krydses, og færgerne fra Norge vil ikke længere sejle nærmest uden personbiler.

Den melding har været længe ventet i den nordjyske turistbranche - bortset fra, at der stadig er tid til 15. juni så er der udtalt begejstring for regeringens beslutning.

- Det er fedt, det er vanvittig godt. Det er den besked, vi har ventet på, siger René Zeeberg, der er turistdirektør i Toppen Af Danmark.

Allerede kort efter, at Mette Frederiksen havde meddelt grænseåbningen begyndte der at komme nye bookinger fra Tyskland.

- Nu er der vished. Nu ved turisterne, at de kan komme, og nu ved vi, at de kommer. Det kommer alle til gode, siger René Zeeberg.

Helt som før corona bliver det dog ikke. For hvis tyskere skal ind i landet så kræver det, at de kan fremvise et bevis på, at de har booket en ferie med mindst seks overnatninger. Fra samme dato vil også nordmændene være velkomne i Danmark, og dem skal der nok komme en del af. Det norske udenrigsministerium har nemlig slettet Danmark på listen over de lande, som de fraråder unødvendige rejser til.

En del af sæsonen er ødelagt, men den store katastrofe udeblev.

- Vi har fået et hak, men jeg tror på, at vi klarer os i gennem. Vi kan ikke indhente den tabte forsommer, men vi kan holde skindet på næsen, siger René Zeeberg.

Glæden var også stor hos Sol og Strand Feriehusudlejning, der står for udlejningen af rigtig mange sommerhuse.

- Det er virkelig en melding, jeg har ventet på. For det var nødvendigt med en løsning, hvis ikke det skulle gå helt galt. Vi har tabt meget, men katastrofen er afblæst, siger direktør Per Dam Jensen, der ikke har mange indvendinger mod regeringens plan.

Han havde gerne set, at åbningen lå tidligere, at hollænderne også fik lov til at komme ind, men det er ikke nok til at ødelægge glæden over, at der trods alt bliver en udlejningssommer. Allerede nu er der i uge 29,30 og 31 booket flere huse end på samme tidspunkt sidste år.

- Der er ikke mange huse tilbage i de uger, og uge 28 er også ved at være godt booket, fortæller Per Dam Jensen.

Flere danskere

For bliver vejret godt er der fra 15. juni udsigt til trængsel på de nordjyske strande og andre turistattraktioner. For sommeren 2020 vil være en sommer, hvor et rekord stort antal danskere holder ferie i hjemlandet. For udenrigsministeriet meddelte, at de holder fast i anbefalingen om at undgå alle unødvendige rejser til det meste af verden - undtagelserne er de samme lande, hvis borgere nu får lov til at rejse ind i Danmark.

Der er - og har helt tiden været - fri udrejse fra Danmark, for Udenrigsministeriets vejledning om at undgå unødvendige rejser er kun en anbefaling, og ikke et forbud. Men selv om store ferielande som Grækenland, Spanien og Italien vil åbne for turister vil der ikke komme mange danskere.

Politisk pres

Den sidste måned har der været politisk pres på for at få åbnet grænserne, for det handler om rigtig mange penge. Ifølge VisitDenmark - der selvsagt ikke underdriver turismens betydning - brugte de udenlandske turister sådan cirka 55 mia. kroner her i landet i 2017

I Nordjylland er turismen et af de største erhverv. I 2018 foretog turisterne på ferie i Nordjylland i alt 7,2 mio. overnatninger. Heraf blev 0,7 mio. foretaget i Aalborg, mens de øvrige 6,5 mio. blev foretaget i resten af Nordjylland.

Godt halvdelen af turisterne kom fra Danmark, 29 procent fra Tyskland, 10 procent fra Norge, fire fra Sverige og så var der en håndfuld fra en stribe forskellige lande.