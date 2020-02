Julie på fire år stillede det store spørgsmål: Mor, hvorfor blev jeg født?

- Jeg vil gerne sove nu. 11-årige Julie er udmattet. Nu ligger hun i hospitalssengen på Skejby Sygehus, tynd, gennemsigtig og træt.

Med et mat smil forsøger hun at holde modet oppe hos de fortvivlede forældre.

Evy Guldberg og Ole Elsvold ved godt, at døden allerede længe har tæret på deres datters skrøbelige livsgnist. Men de håber. For Gud ved hvilken gang håber de, at behandlingen af den nyeste sygdom virker og kan gøre deres datter rask.

Evy siger: - Ole, jeg tror hun dør fra os nu.

”Jeg vil gerne sove nu” var Julies sidste ord.

Evy husker det hele, alle detaljer. De gode oplevelser og de hårde beskeder. Der, hvor folk i sundhedsvæsenet gjorde en positiv forskel. Og det modsatte.

Her 20 år efter Julies død er Evy, efter års skriverier til skuffen, parat til at dele Julies og familiens historie med omverdenen i en bog om Julie.

Hendes liv og død.

Det er også en bog om to unge forældres kamp for at stå sammen om det alt for svære og om, hvordan de forsøgte at holde modet oppe, hver især og sammen. Forsøgte at leve livet og give deres datter glæde i livet, selvom Julie som fireårig stiller det svære spørgsmål: Hvorfor blev jeg født?

En hård start