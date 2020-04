Konspirationer: Bill Gates og eliten vil overtage hele verden - corona er en del af deres plan

ADVARSEL:Denne artikel indeholder fake news og røverhistorier!

Det er ikke bevist, men en særdeles udbredt teori lyder således:

Corona kom ikke fra et marked i Kina, smitten kom ikke fra et dyr. For corona er ikke en pandemi.

Det er derimod en plan-demi - en snedigt udtænkt og menneskeskabt virus sat i verden for at give de magtfulde endnu mere magt. Udgangsforbud og nedlukning er bare en del af planen.

I virkeligheden er det helt unødvendigt, men bare noget eliten verden over har trukket ned over befolkningen, for at snyde dem til at tro på, at corona er farlig og derfor acceptere udgangsforbud, tvangsvaccine og brutale love, der voldsomt indskrænker friheden.

Det endelige mål er at udrydde frihed, undertrykke mennesker og gøre 99 procent til slaver for den ene procent, der tilhører eliten.

Det var det vigtigste punkt på dagsordenen på det møde, hvor den store corona-plan blev vedtaget.

I oktober sidste år drog en række ledende politikere - herunder muligvis også den danske sundhedsminister Magnus Heunicke - og embedsmænd fra hele verden til et seminar i New York.

På Event 201 skulle de drøfte risikoen for, at en pandemi skulle ramme. En trussel som forskere over hele verden har talt om længe. For - som der stod i indbydelsen - hverken regeringer eller private industrier kan alene reagere tilstrækkeligt i tilfælde af en alvorlig pandemi; de må arbejde sammen.

På Event 201 kan ledere introduceres for overbevisende måder, der kan hjælpe dem med at forstå de nødvendige beslutninger, der skal tages for at forberede sig imod og svare på en biologisk trussel.

Det lød - især set i bagklogskabens klare lys - fornuftigt, og invitationen kom også fra aldeles anerkendte institutioner: The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill and Melinda Gates Foundation.

”Event 201 er en pandemisk øvelse, der understreger behovet for et globalt offentligt og privat samarbejde, der kan mildne økonomiske og sociale konsekvenser ved pandemier”.

Men formålet var - ifølge konspiratorerne - et helt andet, for mødet handlede ikke om, hvordan verden kunne håndtere en pandemi. Det handlede derimod om, hvordan pandemien skulle slippes ud i verden.

Et par måneder efter blev den første patient indlagt i Wuhan, og siden er der skrevet verdenshistorie.

Myten nægter at dø

Teorierne lyder vanvittige - og er det også. Det er teorier, der er afvist igen og igen.

For selvfølgelig har der ikke været et møde, hvor regeringschefer, ledende embedsmænd og rigmænd m/k har aftalt, at nu slipper vi lige en dræber-virus ud.

Men myten nægter at dø og kan næppe slås ihjel.

Selv om de store mediegiganter forsøger at stoppe de falske rygter, hjælper det ikke meget. Hver gang et opslag fjernes, kommer der bare et nyt.

For nok er det kun et mindretal, der tror på rygterne, men på verdensplan tæller det mindretal millioner af mennesker, der nærer afgrundsdyb tillid til det, flertallet betragter som virkeligheden.

De mennesker er langt fra enige om alt. De fleste mener dog, at det er Bill Gates, der er den onde bagmand, og at mødet vitterligt havde den dagsorden.

Også teorien om, at eliten - inklusive FN - ønsker en New World Order bliver ofte gentaget. I den nye orden vil verden blive samlet under en regering.

Alle lande vil blive opløst, og den nye regering vil styre alt alle steder. Til den tid vil privatpersoner ingen rettigheder have - vi må ikke engang eje en bil eller bo sammen med familien. Kun eliten vil have det godt. Alle vi andre skal knokle for dem, og via 5G kan verdensregeringen overvåge, at der bliver arbejdet for føden.

Men derfra stikker det af i alle retninger, for der er ikke nogen fælles dagsorden for konspirationen.

Et andet sejllivet rygte er, at corona bliver spredt via 5G antennemaster - i England har det medført en lang række tilfælde af hærværk mod masterne.

I USA har der weekenden over været en række demonstrationer, hvor der blev protesteret mod nedlukningen,

Ukendt elite

Hvem der helt præcis er eliten er uvist - Mette Frederiksen er helt sikkert med, ganske mange statsoverhoveder er der også, og så er der selvfølgelig alle de rige. Mange mener også, at frimurerne har en finger med i spillet, men derimod er der delte meninger om, hvorvidt Donald Trump er en del af eliten.

Økonomisk er han det selvsagt, men hans udfald mod WHO og hans antydning af, at virusset muligvis er sluppet ud fra et kinesisk laboratorium har fået flere til at overveje, om han egentlig står på deres side.

Men den slags detaljer betyder ikke så meget. Alle meninger er lige gode, og der stilles ingen krav til nogen form for dokumentation. Det handler bare om at lyde overbevisende, og i øvrigt bør man heller ikke stole på det, myndigheder kalder for dokumentation.

For universiteter er også for eliten, og derfor kan man aldeles ikke tro på nogen forskere. De er købt til at levere præcis de resultater, eliten gerne vil have.

Medierne skal man slet ikke tro på, for de er ejet og styret af eliten.

- SKAM jer folkeforførere, skam jer at indgyde angst til masserne for at kunne indføre endnu mere kontrol og placere magten og besiddelse på endnu færre hænder - og SKAM jer for alle de liv, I har ødelagt og taget med denne pantomime pandemi panic nedlukning af Danmark, skriver en af de mest aktive danske konspirations-teorietikere på Facebook.

Han kommer fra Århus og til hverdag arbejder han som psykoterapeut, sexolog, tantriker, seksualtraume-terapeut og samlivsekspert. Hvilke kvalifikationer, der gør ham i stand til at gennemskue den nye verdensorden er uvist.

Vanvid i Danmark

For vanviddet lever i bedste velgående. Også i Danmark, hvor der ligefrem er stiftet et parti, der er i gang med at samle underskrifter, så de kan komme i Folketinget og derfra kæmpe mod den store sammensværgelse.

Partiet Jorden Frihed Kundskab meldte i september sidste år sin eksistens til Indenrigsministeriet, men der er lang vej til Christiansborg. Ifølge Indenrigsministeriet havde partiet 3. april en godkendt vælgererklæring.

Men muligvis giver corona dem lidt mere vind i sejlene - de har i hvert fald indkaldt til demonstration mod globalisternes og bankernes magt. Vi skal stoppe corona lock-down, 5G, tvangsvaccinering og fascistiske diktatoriske love.

Hvor mange danskere, der egentlig mener, at der er hold i teorien er uvist. Partiet har fået knapt 9000 likes, og i en anden Facebook-gruppe: Den folkelige demonstration - kampen for frihed, er der flere end 3200 medlemmer.

Nogen er der givet for underholdningens skyld, for et mere skørt forum findes der næppe på dansk. De fleste opslag er links til dramatisk fortalte YouTube-videoer, hvor teksten udlægges så enkelt, at selv den sløveste kan være med, og underholdningen findes i kommentarsporet.

Enkelte forsøger sig dog med en slags baggrund:

- Det er det, deres lock-down går ud på, at smadre verdensøkonomien. Ødelægge de private, overtage markedet og skabe monopol. Det er den måde, de vil tvinge jer til at acceptere deres vilkår, som er vaccine, GPS og deres valuta, og mange vil sikkert tage imod med kyshånd, skriver en.

Men de aktive medlemmer opfatter sig selvsagt ikke som skøre. De mener derimod, at det er dem, der har sandheden, og at alle vi andre er fortabte. Det er selvsagt ikke nogen rar følelse at stå alene med en så præcis viden om verdens fremtid.

- Vi er da nogen, som har gennemskuet det for længst, men gad godt vi var en million, og ikke kun et par tusinde. Resten tror, vi er totalt blanko, lyder det fra en midaldrende nordjysk, kvinde, der også fortæller om, hvordan hun har mistet - skeptiske - venner.

For de aktive medlemmer er det derimod særdeles alvorlige sager, og i en verden hvor mistro og paranoia hersker, er der kun få, man kan stole på.

NORDJYSKE har uden held forsøgt at få kontakt til en af de nordjyder, der mener, at corona er et stort svindelnummer.

Men det sidste par dage har været dramatiske - tidligere på ugen stod en af de mere markante medlemmer nemlig frem i B.T. og fortalte om verdens sammenhæng.

Det fik en af gruppens administratorer til at undre sig: Hvorfor skulle en statsejet avis lige pludselig og mod al sædvane give taletid til en slags sandsigerske.

- Ville en statskontrolleret avis gå med til at lave sådan en artikel, som er et direkte angreb mod det politiske system og den plan, det er i gang med at udføre !!!! Hvis der ikke lå en skjult agenda bag, og vedkommende ikke havde en form for kontakt og plan eller mission med den ?!?!

Normalt ville sådan en artikel være usandsynligt svær, hvis ikke umulig at få dem til at lave !!!! Hvis ikke der lå noget bagved !!!

Efter kort tids overvejelse nåede han frem til den konklusion, at der kun kunne være en forklaring på, at hun var blevet interviewet til B.T.: Nemlig at hun i virkeligheden var agent for PET, og kun var i gruppen for at udspionere.