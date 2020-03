Konstant kø til digital sjælesorg: Hjælp at hente til skyldfølelse og bekymring

I takt med Coronakrisens alvor vil flere og flere i nærkontakt med en præst.

Præsternes egen chattjeneste holder derfor åbent fra kl. 10 morgen til kl. 22 aften og har hyret dobbelt så mange præster ind til at sidde klar ved computerne.

Til trods for den lange åbningstid og de ekstra skærme er der konstant kø.

- Vores hjemmeside lyser rødt det meste af tiden, fortæller præst Pernille Hornum, projektleder på www.sjaelesorg.nu

- Corona har vækket manges behov for at tale om det, der virkelig betyder noget, erfarer projektleder Pernille Hornum, www.sjaelesorg.nu

Den røde farve på siden viser hende, at der er kø, men ikke, hvor mange, der venter. Heller ikke, hvem de er, hvor de kommer fra, eller hvor gamle de er.

- Vores chattjeneste er 100 procent anonym, og vi fører heller ikke en statistik over, hvad der skrives om, siger Pernille Hornum. Hun har selv haft vagter, og efter at have talt med nogle af dei alt ni præstekolleger, der nu skriver på chatten, ser hun et klart mønster efter Corona-udbruddet.

- De store eksistentielle samtaler, vi altid har, er der langt flere af nu. Corona har vækket manges behov for at tale om det, der virkelig betyder noget: hvorfor er vi her? Nogle spørger også direkte: hvor er Gud i alt det her?

Gratis omsorg På www.sjælesorg.nu kan man chatte med en præst. Det er gratis. Alle præster og deltagere er anonyme. Samtalerne registreres ikke. Man kan skrive med præsten om alt. VIS MERE

Samtalerne, om hvor Gud er midt i en krise som nu, rører ved et af de grundlæggende temaer i al tro. Nemlig det om, at hvis Gud findes, elsker alle og er god, hvorfor findes der så sygdom som Corona, der slår ihjel?

- Enhver må svare ud fra sin tro. Sådan er tro. Der er ikke en bevislig sandhed. Jeg svarer ud fra min tro, at Gud er med os i alt, siger Pernille Hornum og fortsætter:

- Det vigtige er ikke, at jeg kommer med entydige svar. Pernille Hornum, Præst

- Det vigtige er ikke - hverken for mig eller dem, der skriver - at jeg kommer med entydige svar, men at vores chat gør det muligt for dem at sige deres tanker højt. At de kan tale med andre om deres tanker, er en enorm hjælp, erfarer Pernille Hornum.

Hun citerer den danske teolog K. E. Løgstrup (1905-1981) for det værdifulde i at ”tale ud”.

- Det bliver lettere at bære, når vi er flere om det, konstaterer hun.

Sådan chatter man med en præst Skriv www.sjælesorg.nu på din computer, smartphone eller tablet. Præsterne sidder i øjeblikket klar hver dag 10-22. Når du vil chatte, tryk på ”Chatten er åben”. Så stilles du igennem til en præst. Måske skal du vente i kø. Hvis forbindelsen ryger under selve chatten, så log på igen, og I kan chatte videre. VIS MERE

Det kan for nogle synes absurd, at i en tid med fokus på fakta om den bedste forebyggelse, at netop det at tale med andre om sine tanker, er afgørende for, hvordan man har det. Men det er det, mener præsten.

- Vi ved godt, mennesker ikke er almægtige og har styr på alt. En krise som denne rører ved en grundlæggende fortvivlelse, der ikke har med fakta at gøre. Men vi kan blive mere rolige af at tale med hinanden om den, fortæller hun.

Præster chatter anonymt med flere og flere på nettet - især nu, hvor de sidder alene hjemme med bekymringerne. Arkivfoto: Henrik Bo

Præsterne på chatten spørger aldrig, hvad folk arbejder med, ligesom de sjældent selv skriver det.

Det har ændret sig.

- Det er helt nyt, at mange selv gør opmærksom på, at de er sundhedsuddannede. De skriver til os, fordi de ikke kan arbejde, fordi de for eksempel selv er udsatte. De skriver til os om blandt andet skyldfølelsen ved ikke at handle, fortæller Pernille Hornum.

Folkekirkens Fællesfond og landets ti stifter betaler. Fem præster er ansat på deltid foruden daglig leder, præst Pernille Hornum. Biskop Henning Toft Bro, Aalborg, er formand for styregruppen, som består af alle ti biskopper. Chatten åbnede 1. februar 2017. VIS MERE

Også andre, hvis uddannelse præsterne ikke kender, kan tynges af skyldfølelser over at sidde hjemme, mens andre har brug for hjælp.

- Magtesløsheden er nært forbundet med skyldfølelsen, men jeg fokuserer i samtalen på, at det lige nu netop er mest ansvarligt at blive hjemme.

Kan man ikke hjælpe andre og går alene med det, kommer skyldfølelsen let og med den selvbebrejdelserne.

- Det er vigtigt, at vi taler sammen om det, der går os på som mennesker. Og så er det vigtigt at komme ud, at gøre noget, gøre rent, få lys og luft, dyrke lidt yoga, gå ture, løbe, hvad som helst, siger Pernille Hornum som et mere generelt og håndterbart råd til troende, såvel som ikke-troende.