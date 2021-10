Kviktest er tilbage: Smitten stiger hurtigt i Nordjylland

Toget var på vej fra Shanghai til Beijing, da bremsen blev trukket. En af konduktørerne havde været nær-kontakt til en smittet, og i Kina bliver der slået hårdt ned på den slags. De 211 ombordværende - passager og personale - blev eskorteret til særlige karantæne faciliteter.

Havde det været et tog mellem Aalborg og Hjørring var ingen blevet beordret i karantæne, for i Danmark tager vi meget mere roligt på situationen.

Der er ingen panik - heller ikke selvom alle relevante tal stiger. På to uger er antallet af indlagte med coronavirus fordoblet, og er ligesom det daglige smittetal det højeste siden januar.

Hårdest ramt er områder, der har to ting til fælles: Der bor mange mange mennesker, og mange af dem er ikke vaccineret.

- Landet splitter sig i to dele. Dem, der er vaccinerede, og dem, der ikke er vaccinerede. Så måske er det snart på tide, at de ikkevaccinerede påtager sig noget af ansvaret for, at vi ikke ender med nye samfundsrestriktioner. For de vaccinerede og beskyttede er corona ikke andet end en almindelig infektion. Ja, man kan godt blive smittet og blive lidt syg, men man bliver nok ikke dødeligt syg, siger Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet, til DR.

På baggrund af de stigende smittetal, meddelte Styrelsen for Foryningssikkerhed fredag, at Regeringen har besluttet at genindføre hurtigtest.

Nordjylland går ikke fri

Men ingen dele af Danmark går fri - heller ikke i Nordjylland, hvor smittetrykket stiger hastigt. I Thisted, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommune er incidenstallet - antallet af smittede per 100.000 indbyggere - tredobbelt på en uge, og det er kun i Brønderslev at tallet er faldet.

Der er ikke udsigt til, at det bliver i de kommende vintermåneder. Sundhedsstyrelsen skriver i en ny tendensrapport, at de forventer at endnu flere hospitalssenge bliver fyldt med coronasmittede.

- Vi har hele tiden været bekymret for belastningen på sygehus ind i efteråret – og nu ser vi begyndelsen på denne udvikling og forventer også, at antallet af indlagte vil stige yderligere, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelse.

En ny såkaldt tendensrapport fra SSI fra i går viser også, at antallet af nye covid-19-tilfælde steg med 73 procent fra uge 41 til ugen efter. I samme periode steg antallet af nyindlagte med 51 procent.

Men på Christiansborg er der roligt - i det mindste hvad angår corona.

For roligt, mener nogle.

- Vi har en epidemi, der hurtigt udvikler sig, med flere smittetilfælde og flere indlagte, og vi er i en situation, hvor toget er ved at køre fra os, siger Eskild Petersen, der er professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, til TV2. Han mener, at coronapas og mundbind skal genetableres på landsplan.

Professoren så gerne, at coronapas og mundbind blev genindført, men det er der intet, der tyder på kommer til at ske.

Fredag eftermiddag havde sundhedsminister inviteret partiernes sundhedsordfører til orienteringsmøde om situationen, men alle partier - inklusive regeringen - afviste allerede på forhånd, at restriktioner var på tale.

Siden den 10. september har coronavirus ikke længere været karakteriseret som en samfundskritisk sygdom, og skal der igen indføres restriktioner vil det kræve et folketingsflertal,

Men at der er udsigt til endnu et efterår og endnu en vinter, hvor corona kommer til at sætte sit præg, er der ikke mange, der tvivler på. Den forudsigelse kommer også fra en mand, der ellers ikke er blevet berømt for overdreven corona-frygt.

- Der er en meget tydelig stigning i smitten EU- og EØS-landene. Så med start i Østeuropa og en alvorlig situation også i vesteuropæiske lande som Belgien og Irland er der en del tegn på, at vi også denne vinter får en ret stor covid-19-smittespredning, lød fra fredag fra den svenske statsepidemiolog hos Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell.