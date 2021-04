Leder: Løkkes parti gavner kun rød blok

Indtil videre har partiet ikke noget navn, men det haster heller ikke.

Uanset hvad navnet bliver vil det under alle omstændigheder først og fremmest blive kendt som Løkkes parti.

I weekenden bekræftede Lars Løkke Rasmussen endeligt, at han stifter et nyt parti.

Det vil i den grad blive hans projekt, og han - muligvis med undtagelse af det praktiske arbejde med at stå på gågaderne og samle underskrifter - kommer til at stå i spidsen for det hele. Alt ved partiet bliver bygget op omkring ham og hans politiske visioner.

Men det handler ikke kun om politik. En væsentlig del af partiets drivkraft synes at være Løkkes vrede mod de gamle partifæller og eget behov for at komme tilbage i magtens centrum.

Det er egentlig ikke noget kønt syn.

Målet er - skriver Løkke - at blive en fornuftig, pragmatisk og udogmatisk stemme i den politiske debat. Om det skal læses som en erkendelse af, at han var en dogmatisk og ufornuftig stemme i sin tid som V-formand og statsminister fremgår ikke af Facebook-opslaget.

Men nyskabende politik er målsætningen ikke - alle partier fra Enhedslisten til Nye Borgerlige vil mene, at de har fornuften på deres side, og at det er de andre, der er dogmatiske.

Men stemmer er der altid i at sige, at man kan gøre tingene på en ny og bedre måde. Hverken Alternativet eller Nye Borgerlige har sparet på løfterne i den retning, og ind i mellem behøver man ikke andet for at komme i Folketinget.

Om Løkke-partiet kommer så langt og ender med at blive en magtfaktor er usikkert. Der er angiveligt 15.000 med i netværket, men opbakningens reelle størrelse er ukendt. At en person af Løkkes kaliber stifter en nyt parti efter et dramatisk brud med det gamle har selvfølgelig nyhedens interesse, men om partiet også vil have vælgernes interesse er ikke nogen selvfølge. Der er - sandsynligvis - to år til næste valg, og til den tid kan den nuværende nyhed være endt i den store glemmebog over politiske udspil, der efter en kort tid som breaking news fusede ud i ingenting.

Men en ting er imidlertid sikkert. Hvis der noget sted findes glæde over endnu et borgerligt parti vil det være i rød blok. Med Løkke tilbage i manegen bliver det kun sværere at se et fælles borgerligt projekt, der bygger på andet end enighed om, at Mette Frederiksen ikke skal være statsminister.

Men den uenighed styrker kun regeringen.

Det gør ingen forskel for dem, at Konservative gafler stemmer og folketingsmedlemmer fra Venstre, og at Nye Borgerlige gør det samme ved Dansk Folkeparti.

Skal partiet Løkke også i Folketinget bliver der kun endnu flere til at kæmpe om de samme stemmer.