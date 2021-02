Leder: Nej, Mette Frederiksen er ikke en diktator. Men hun er blevet symbol på en sjælden splittelse i Danmark

- Vi selvstændige har fået nok af denne falske pandemi, derfor genåbner vi Danmark 15. februar 2021, lød de store ord fra en fynsk direktør, der fik sig en kort storhedstid på Facebook og i et par dage blev citeret vidt og bredt som talsmand for oprør mod nedlukningen.

Tusindvis af butikker vil åbne mandag, lød det i løbet af weekenden i flere medier, men da det blev mandag, var der ifølge protest-arrangørernes egen liste kun en håndfuld, der låste butiksdøren op.

Også i Nordjylland var antallet særdeles overskueligt: Nul.

Den ellers stort anlagte åbningsdemonstration endte som en joke uden reel opbakning fra de hårdt ramte butiksejere og andre selvstændige. Mange af dem står i en ulykkelig situation, men ved selvfølgelig også, at lovbrud ikke er nogen farbar vej. De lod sig heldigvis ikke overbevise af oprørsgruppens i den grad hjemmelavede dokument, der skulle dokumentere, at nedlukningen er i strid med grundloven.

Det dokument og oprørernes fortælling skal dog roses for at fungere fint som en advarsel om ikke at tro på alt, man støder ind i på de sociale medier. På Facebook og andre sociale medier kan det nemlig se ud, som om et oprør venter lige om hjørnet.

Men nej. Der er ikke noget oprør rundt om hjørnet. Heller ikke når vejret bliver bedre.

Der er stadig betydelig opbakning til både regering og regeringens politik - meningsmåling efter meningsmåling fortæller sådan set blot, at opbakningen til regeringen vokser. I weekenden viste en Megafon-undersøgelse foretaget for TV2 og Politiken, at 60 procent af danskerne mener, at de nuværende restriktioner er passende, mens 39 procent svarede, at de mente, at der er for mange restriktioner, og de tal svarer fint til meningsmålingernes vurdering af styrkeforhold mellem rød og blå blok.

39 procent er et stort mindretal, men ikke nok til at hævde, at demokratiet er sat ud af kraft - at være uenig i den førte politik er tværtimod et uomgængeligt vilkår i et demokrati.

At hævde at Mette Frederiksen regerer diktatorisk er ikke kun dumt, men også et udtryk for uvidenhed om grundlaget for dansk demokrati. Så længe der er 90 folketingsstemmer for, er det en demokratisk beslutning, og det er ud fra de vilkår, hun regerer. Selvfølgelig er Mette Frederiksen ikke hævet over lov og folkestyrets kontrol, og både undersøgelsen af regeringens corona-håndtering og den såkaldte gransknings-kommission, der skal undersøge mink-skandalen, er et resultat af et fungerende demokrati.

Langt fra alle bryder sig om statsministerens stil, men i en anden tid - før corona - ville modstanden mod Mette Frederiksen næppe have nået samme retoriske højder. Nok hører det med til jobbet at stå i spidsen for beslutninger, der set fra den anden side er helt i skoven, men sjældent har en statsminister skullet stå på mål for så vidtrækkende beslutninger, som tilfældet har været i det seneste år.

At ansvaret for de beslutninger så entydigt placeres hos hende er i nogen grad ikke i overensstemmelse med virkeligheden, men det er helt hendes eget valg. Lige siden 11. marts har Mette Frederiksen valgt at fremstå som den, der nærmest bestemmer det hele.

Det har givet Socialdemokratiet stemmer, men det har også øget splittelsen, der er særdeles tydelig nu. Sjældent har vi været så uenige om noget så væsentligt, som hvordan landet skal genåbnes.

Det er en svær beslutning, og den bør tages af det bredest mulige flertal. Det handler om meget mere end Mette Frederiksen, og derfor bør hun af hensyn til mindretal og national fremtid forsøge at samle mere end at splitte.

Vi har ikke brug for oprør, men dialog. Også fra statsministerens side.