Følg med live: Stil spørgsmål til Mette Frederiksen

- Hvornår kan Danmark åbne igen?

Det er et af de mange spørgsmål, statsminister Mette Frederiksen skal svare på, når hun mellem 16 og 17 er direkte i gennem her på nordjyske.dk og Radio Nordjyske.

Tidligere på dagen fortalte statsministeren, at hun nu har holdt møde med alle Folketingets partier. Målet er - siger hun - at nå frem til en langsigtet plan, der kan få opbakning fra et bredt flertal på Christiansborg.

Men nogen hurtig genåbning er der ikke udsigt til.

- Jeg vil kraftigt advare mod, at man bevæger sig ind på en sti, hvor man risikerer en tredje bølge, som kan føre en tredje nedlukning. Det vinder ingen ved, siger Mette Frederiksen.