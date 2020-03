Mange tusinder skal testes, før landet kan åbne igen

Nedlukningen var en svær beslutning - men hvornår og hvordan landet skal åbnes igen, bliver en endnu sværere beslutning for politikerne på Christiansborg. For dilemmaet er ikke til at overse: At åbne for tidligt kan få epidemien til at blusse op. At åbne for sent vil få den allerede nu gigantiske regning til at vokse endnu mere.

Nogen egentlig plan foreligger ikke - foreløbigt varer nedlukningen til efter påske, men ingen tør sige, at det ikke bliver nødvendigt at forlænge den.

Heller ikke statsminister Mette Frederiksen, der nok siger, at hun hverken tror eller håber på, at der kommer til at gå flere måneder, før genåbningen kan begynde. Men heller ikke hun tør endnu sætte noget, der bare ligner en dato på genåbningen, for endnu mangler der sikre data.

Ifølge Sundhedsstyrelsens prognose for udviklingen af covid-19 i Danmark er vurderingen, at coronavirussen ville toppe i ugerne efter påske og dér lægge et tungt pres på sundhedsvæsenet. Men i sidste ende bliver det politikerne, der kommer til at sætte dato og bestemme planen

- Jeg tvivler stærkt på, at samfundet åbner igen 13. april. For hvilke indikatorer skal være opfyldt, før vi kan det ? Det savner vi svar på. Det ville være en katastrofe at åbne for tidligt, og så risikere at det hele blusser op igen. Vi er nødt til at have et mere præcist billede af udviklingen. Lige nu ved vi ikke, hvor mange smittede, der er. Vi ved kun hvor mange, der er blevet alvorligt syge af corona. Også derfor er vi nødt til at komme i gang med at teste mange flere, så vi kan få et bedre overblik over situationen, siger Per Larsen, der folketingsmedlem og sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti.

Også på Christiansborg handler alt om corona. Andre i andre tider ellers væsentlige emner som udligning og tilbagetrækningsreform er parkeret. Men som sundhedsordfører har Per Larsen mere travlt end normalt.

- Lige i tiden er de fleste arbejdsdage lange. Fra 8 til 21. Der er meget, der skal læses på kort tid.

Alle partiernes sundhedsordfører er i tæt - elektronisk - dialog med sundhedsminister Magnus Heunicke. Sundhedsudvalget på Christiansborg er et af de de få udvalg, der stadig fungerer - endda med betydelig mere aktivitet end normalt.

- Hvordan vurderer du ministerens indsats?

- Han gør det, han kan. Han er er lige så nervøs og utryg ved situationen som os andre. Jeg vil gerne anerkende ministeren for, at han selv tog kontakt til WHO og derefter fik sat i værk, at vi fik ændret vores test-strategi.

- Har du tillid til, at I får alle nødvendige oplysninger?

- Ja. Det er ikke mit indtryk, at han forsøger at skjule noget.

Per Larsen blev valgt ind i Folketinget ved valget i 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men for Per Larsen står det klart, at der er begået fejl i håndteringen af corona-udbruddet.

- Set i bakspejlet må vi konstatere, at vi ikke tog det alvorligt nok fra starten af. Det første tilfælde i Danmark blev konstateret 27. februar, men det er først 9. marts, at vi er sætter noget i værk overfor de mennesker, der kommer hjem fra rejser til Italien og Østrig. Det har vist sig, at være alt for sent. Eksperterne i Sundhedsstyrelsen burde have reageret før.

Især på et område har der været usikkerhed om den danske strategi - nemlig når det handler om at teste.

- Det kom bag på mig, at vi havde så lav en test-kapacitet. Her skulle vores beredskabsplan have været bedre. Vi havde ikke engang nok til at teste det personale, der er i kontakt med patienter - og heller ikke alle dem, der arbejder i ældreplejen. Det har virket som om, at vores test-strategi i starten var styret af vores test-kapacitet. Vores lager af værnemidler har også vist sig at være alt for småt. Det kom meget bag på mig - jeg havde slet, slet ikke troet, at det ville være en mangelvare.

Ubehagelige hastelove

Men siden er der blevet reageret - der er blev vedtaget hastelove, der begrænser ellers grundlovssikrede frihedsrettigheder. Weekenden bruger Per Larsen på at se på de seneste lovforslag, der vil give regeringen mulighed for med ganske kort varsel at forbyde forsamlinger på flere end to og straffe tyveri af håndsprit med fængsel.

- Det er ubehagelige love, og det slår knuder i mig og mange andre at stemme for dem. Men situationen er helt ekstraordinær. Vi er nødt til at forstå, at vores sundhedssystem kan bryde helt sammen, hvis vi ikke handler. Det vil ramme alle - ikke bare corona-smittede, men også kræftpatienter og alle andre med alvorlige sygdomme.

- Nogen frygter. at lovene også vil være her efter corona?

- Det vil de ikke. De udløber automatisk næste år, og jeg har ikke hørt nogen tale for, at de skulle være nødvendige bagefter.