Med sin afvisning af vurderinger fra PET minder regeringen om nogen, der baserer sin viden på en video fra Youtube

Hykleriet er mindst dobbelt, og det er nemt at få øje på.

Først er der statsministeren, der hævder at ville være børnenes statsminister, men ikke mener det mere, end at hun er klar til lade 19 af nationens mest udsatte børn totalt i stikken. Det er åbenlyst vigtigere for hende at fremstå tough on crime mod børnenes mødre, end det er at hjælpe de børn, der sidder spærret inde under sørgelige forhold i fangelejre.

Andet klare eksempel på hykleri fra regeringen er afvisningen af den vurdering fra PET, der afviser, at børnene her og nu udgør en terrortrussel. Tværtimod, mener PET, vil terrortruslen blive større, hvis børnene bliver i lejrene, fordi de så risikerer at blive radikaliseret.

Her tror regeringen ikke på myndighedernes ekspertvurdering. Det minder - groft sagt - om en flok sølvpapirshatte, der har set en video på Youtube om corona.

Når regeringen afviser PET skyldes det dog ikke, at de har set en video - fornemmelsen synes derimod at være baseret på de meningsmålinger, der viser et klart flertal mod at lade mødrene og børnene komme til Danmark.

At kvinderne traf et grotesk og foragteligt valg, da de af uransaglige årsager lod sig lokke til den gennemført afskyelige Islamisk Stat, er ingen uenige i. Bortset fra deres herboende familier er der næppe nogen, der savner dem i Danmark. Der er en reel risiko for, at de vil vende tilbage mindst lige så radikaliserede, som da de tog afsted.

Men uanset hvor uønskede de er, uanset om de har deltaget i egentlige krigsforbrydelser, er der intet alternativ til at lade de kvinder og børn, der kun har dansk statsborgerskab, vende tilbage.

De har vendt Danmark ryggen, men Danmark kan ikke vende dem ryggen - internationale retsprincipper gør, at den enkelte stat på både godt og ondt skal tage ansvar for egne statsborgere. Man kan ikke bare skubbe ansvaret over på andre.

Indtil videre har vi - og andre lande i vesten - skubbet ansvaret over på kurderne, men den løsning er uholdbar. Kurderne vil have lukket lejrene, og fangerne sendt væk. Gennem flere år har de bedt fangernes hjemlande om at træde til, men uden held. At overlevende IS-terrorister ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste har kidnappet børn fra fangelejrene for at sende dem i terror-oplæring kan også være et tegn på, at kurdernes tålmodighed er ved at være sluppet op.

At stille dem for en krigsforbryderdomstol lader sig i praksis ikke gøre. Alene antallet af fanger gør det umuligt at etablere noget, der bare kunne minde om en domstol, og ingen - hverken nabostaterne eller internationale organisationer - har nogen form for interesse i dét projekt.

I sidste ende kan kurderne lukke lejrene og sende fangerne ud af de områder, de kontrollerer, og det vil danske politikere ikke kunne gøre noget ved.

Alligevel vedbliver regeringen og blå blok at fornægte virkeligheden og optræder, som om Danmark kan gøre præcist, som det passer os. Som om internationale konventioner kun er noget, vi kræver overholdt, når det er i vores interesse - eksempelvis når vi kræver, at andre lande skal hjemtage sine statsborgere. Når konventionerne ikke passer i vores kram, kaldes de forældede og betragtes som noget, der kun forpligter de andre.

Fornuften i den argumentation er svær at se - det svarer til et fodboldhold, der går ind til kamp med påstanden om, at offside-reglen kun gælder for modstanderne.

Andre lande har erkendt, at det i længden ikke nytter at lukke øjnene for virkeligheden. Belgien tager imod 30 børn og mødre, og det skyldes ikke blødsødenhed, men realitetssans.

- I disse lejre sidder morgendagens terrorister. Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at få de her børn ud, siger landets premierminister.

Det burde Danmark også gøre.

Nok vil en retræte på de markante udmeldinger om, at de kvinder og børn aldrig nogensinde skal hjem igen, være en vanskelig mundfuld at sluge.

Men det skulle flertallet have tænkt på, inden de kom med så skråsikre udmeldinger, der kun tog hensyn til meningsmålinger.