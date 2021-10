Mette Frederiksen er nødt til at svare: Blev sms'erne slettet af hensyn til regeringens sikkerhed?

På et endnu ukendt tidspunkt, tidligst juni 2019, senest oktober 2020, blev der indført et nyt hensyn i Statsministeriet: En endnu ukendt person rådgav ministeriets tre absolutte top-folk - nemlig statsministeren, departementschefen Barbara Bertelsen og stabschef Martin Justesen - om at de skulle slå en særlig funktion til på deres arbejdstelefon. De skulle - enten selv eller få en anden til det - gå ind under iPhone lagringsplads, og dér sætte telefonen til automatisk at slette beskeder 30 dage efter modtagelsen.

Hvem sikkerhedsrådgiveren var, er bare en af mange ting, der står ubesvaret hen. I et ganske kort interview torsdag ville Mette Frederiksen heller ikke svare på, om hun selv satte den automatiske sletning til, og der kom heller ikke noget svar på det helt centrale spørgsmål om, hvornår funktionen blev sat til.

- Den rådgivning, jeg har fået af sikkerhedshensyn, er, at det er fornuftigt at slå automatisk sletning til. Jeg går ud fra, at alle regler er overholdt i Statsministeriet, lød det kort fra Mette Frederiksen, da hun for første gang svarede på spørgsmål om de forsvundne beskeder.

Men normal praksis har det ikke været.

Da Helle Thorning Schmidt og Lars Løkke Rasmussen var statsministre, var der ikke samme sikkerhedshensyn - sidstnævnte kunne endda med slet skjult glæde fortælle, at han ikke har slettet en sms siden 2011 - og heller ikke i andre ministerier er der blevet opfordret til at slette sms-beskeder.

Det er kun sket i Mette Frederiksens tid i Statsministeriet, og det er af flere grunde mildt sagt et problem.

Først og fremmest er der juraen: Besidder man et job som de tre omtalte, kan man nemlig ikke bare slette beskeder. I centraladministrationen er der journaliseringspligt for al korrespondance - sms'er må i princippet først slettes, når de er journaliseret. Intet tyder på, at det er sket i det her tilfælde.

Det er helt sikkert bøvlet, bureaukratisk og arbejdskrævende at journalisere de mange beskeder. Men det er nødvendigt i et transparent demokrati, for det er med til at sikre, at intet fejes ind under gulvtæppet eller sendes ud i den digitale intethed.

Men at sagen er blevet så stor, at den har egentlig skandale-potentiale, skyldes tidspunktet. For lige nu - midt under mink-kommissionen - kan de slettede sms'er kun vække mistanke om, at sikkerhedshensynet også omfatter regeringen.

Ingen uden for Statsministeriet ved, om de slettede beskeder vil være belastende for Mette Frederiksen i mink-sagen. Rent faktisk kan de også være med til at understøtte regeringens udsagn om, at statsministeren var uvidende om den manglende lovhjemmel.

Men så længe, de er væk, vil der være mistanke om lusk og fusk i et format, der ganske enkelt ikke er værdigt.

Statsministeriet har lovet, at det vil gøre alt, hvad det kan, for at få beskederne genskabt. Forhåbentligt lykkedes det, og forhåbentligt kommer der snart mere konkrete svar fra ministeriet.

På bundlinjen handler det nemlig om mere end mink og sms-beskeder. Det handler om tillid til, at loven overholdes.