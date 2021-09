Mink-avl forbudt frem til 2023

- Ministeren har ikke gjort sit arbejde ordentligt. Han har ikke fået grundlaget undersøgt godt nok. Det er uanstændigt over for de familier, der havde håbet på, at kunne komme i gang med mink-avl igen.

Sådan siger det konservative folketingsmedlem Per Larsen umiddelbart efter, at fødevareminister Rasmus Prehn på et møde i Folketingets fødevareudvalg kom med en udmelding, der i realiteten er tæt på en definitiv nedlukning af dansk mink-avl.

Regeringen vil forlænge det midlertidige forbud mod minkproduktion med yderligere et år. Tidligst i 2023 må der - måske - igen avles mink i Danmark.

Regeringens beslutning er truffet på baggrund af en rapport udsendt 14. juni fra Statens Serum Institut. Konklusionen siger, at det er Statens Serum Instituts generelle vurdering, at hold af mink i Danmark efter 2021 kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse.

- Siden den kom har vi efterlyst at der blev iværksat en mere præcis undersøgelse, der kunne se på mulige løsninger for fortsat at holde mink i Danmark. Men regeringen har bestilt en rapport, der ikke måtte være løsningsorienteret. Regeringen har ikke været interesseret i, at forsøge at redde erhvervet, siger Per Larsen, der kun kan få øje på en positiv ting ved regeringens beslutning: At minkavlerne nu endelig har fået svar.

Også i den øvrige blå blok er der vrede over regeringens håndtering og beslutning, men det kommer ikke til at ændre på udfaldet.

Godt nok skal forslaget først til afstemning, men der er flertal for beslutningen. Både SF og Enhedslisten er for et permanent forbud mod mink-avl, mens de radikale i første omgang nøjes med at støtte det midlertidige forbud.

Fødevareminister Rasmus Prehn siger, at der med risiko-vurderingen fra SSI ikke var noget alternativ til at forlænge forbuddet.

- Det er vigtigt for os at passe på danskerne og sikre, at vi ikke får en uhensigtsmæssig risikospredning. Husk på, vi har været igennem en meget vanskelig situation, siger fødevareministeren til TV2.