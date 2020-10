NORDJYLAND:- Det er en elendig og uacceptabel aftale. Den kan smadre et helt erhverv og koste mange arbejdspladser.

Per Larsen - nordjysk folketingsmedlem for Konservative - er langt fra tilfreds med aftalen om kompensation til de minkavlere, der nu må se deres livsværk ende som affald. Som minimum mener han, at der skal flere penge på bordet og en bedre plan for erhvervets fremtid.

- Det er virkelig et hårdt slag for minkbranchen i Nordjylland, som potentielt kan blive ryddet totalt for mink. Men minkbranchen er alt for vigtig til at dø. Ingen ved, hvad der kommer til at ske, og hvordan og hvornår de skal få gang i produktionen igen. Konsekvenserne for den enkelte farmer er uoverskuelige, specielt de smittede farme, som kun får reduceret kompensation. Det er uacceptabelt. Der må kompenseres fuldt og helt til alle farmerne. De har ikke selv valgt, at minkene skal slås ihjel, siger Per Larsen, der har kaldt fødevareministeren i samråd.

Per Larsen mener, at regeringen har valgt en hårdere kurs, end det er nødvendigt.

- Det virker som at skyde gråspurve med kanoner, siger Per Larsen.

Samme frygt har også Preben Bang Henriksen - nordjysk folketingsmedlem for Venstre.

- Nu er jeg ikke mink-virolog, men jeg håber godt nok, at myndighederne har gennemgået alt inden de traf beslutningen, siger han.

Nødvendigt med hjælp

Aflivningen af mere end en million mink vil efterlade den nordjyske mink-branche i dyb, dyb krise, og uden statslig hjælp er det tvivlsomt, om den kommer tilbage på sporet. Derfor - mener både Per Larsen og Preben Bang Henriksen - bliver det nødvendigt at se på muligheder for at hjælpe den trængte branche.

- Jeg ved godt, at der er andre partier, der ikke vil have nogen problemer med, at minkbranchen forsvinder. Men det er den alt for vigtigt til, at vi vil være med til. Vi har ikke råd til at sige nej til at hjælpe branchen, og hvis regeringen kommer med et forslag i den retning, vil vi gerne bakke op, siger Preben Bang Henriksen, der også har kaldt fødevareministeren i samråd om sagen.

Der har ikke været nogen politisk forhandling om hverken aflivning eller niveauet for kompensation. For en uge siden meldte regeringen ud, at de nu havde bestemt, at minkene skulle aflives, og det er fødevareministeriet, der i samarbejde med andre myndigheder, har bestemt omfanget af aflivninger.

Det er også regering og embedsmænd i fødevareministeriet, der har bestemt hvordan og hvor meget, der skal betales til minkavlerne. At kalde det en aftale er misvisende, mener Danske Minkavlere, der heller ikke mener, at der har været tale om egentlige forhandlinger. Erstatningen er - i følge ministeriet - sat med hjemmel i lov om hold af dyr og erstatningsbekendtgørelsen, men det kan sagtens lade sig gøre at forhøje kompensationen. Det vil blot kræve et politisk flertal.

Om regeringen og fødevareminister Mogens Jensen (S) vil gøre noget for den trængte branche er uvist, men til DR siger han, at det ikke er sikkert, at kompensationen rækker.

- Om det kan sikre, at branchen overlever i en usikker fremtid - det kan jeg selvfølgelig ikke garantere, siger Mogens Jensen.

NORDJYSKE forsøger, at få en kommentar fra ministeren.