Modstandere: Regeringen vil ikke lytte til indsigelser

Det var en sort dag for modstanderne af 3. Limfjordsforbindelse.

Ikke kun fordi, at regeringen nu har meldt ud, at de vil have bygget forbindelsen, men også fordi, at de mener, at deres indsigelser slet ikke tages seriøst.

For den høringsfase, der begyndte da Vejdirektoratet sendte projektet i offentlig VVM-høring 25. februar 2021, er slet ikke færdig endnu. Den løber frem til 30. april, og indtil nu er der - følge Borgerbevægelsen - indsendt omkring 400 svar. Langt de fleste af dem er kritiske overfor projektet, men de indsigelser vælger regeringen altså ikke at lytte til.

- Trods stribevis af kritiske høringssvar fra både enkeltpersoner og organisationer har regeringen åbenbart lagt sig fast på en holdning, tre uger inden høringsfristen er udløbet. Hvilket signal sender det til de, der involverer sig i debatten og bruger tid på at formulere et høringssvar? Det er et symptom på det demokratiske underskud, som har præget hele processen. Borgerhøringen er den eneste måde, borgerne kan komme til orde på. Klagemuligheden over anlægsprojekter blev nemlig taget ud af loven ved kommunalreformen i 2007, lyder det i en pressemeddelse fra Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen.