Motorvejen kommer. Og det bliver ikke først om 15 år

Diskussionen - der ind i mellem mere har været et skænderi - er snart forbi.

For nok skal hverken sorger eller glæder tages på forskud, men efter at Socialdemokratiet torsdag gjorde det helt klart, at partiet efter nogen vaklen nu også er klar med både stemmer og penge til en 3. Limfjordsforbindelse, synes sagen afgjort. Det ligner ikke længere et spørgsmål, om der kommer en Egholm-forbindelse, men kun om hvornår den kommer.

Modstanderne vil kæmpe videre, men mangler to væsentlige ting for at få stoppet projektet. De mangler opbakning på Christiansborg, og de mangler nye argumenter, der kan rokke flertallets holdning.

Der findes næppe nogen vejstrækning, der har været talt om så længe som tilfældet er her. Faktisk begyndte snakken kort efter indvielsen af Limfjordstunnelen tilbage i 1968, og den har stået på nærmest lige siden.

Alle argumenter har forlængst været på bordet. Mange gange. Skiftende transportordførere har hørt dem alle, fronterne er fastlåste, og der skal noget nærmest sensationelt nyt på bordet for at flytte holdninger i denne sag. At det skulle lykkedes at overbevise Venstre om at skifte mening nu er lige så sandsynligt som at FDM får overbevist Enhedslisten om, at privatbilisme er vejen frem.

At høringsfristen for VVM-undersøgelsen ikke er udløbet endnu gør ingen forskel. Der er allerede kommet over 400 høringsvar, og der vil komme flere. Langt de fleste er fra modstander-siden, langt de fleste lyder som en gentagelse og ingen kommer til at rykke ved linjeføring eller andre dele væsentlige dele. Mange af de 400 svar handler om, at hele projektet er en dårlig ide, og de får ingen betydning.

At to af regeringens støttepartier - SF og Enhedslisten - ganske markant afviser en forbindelse over Egholm er ikke nogen større overraskelse. Det er derimod en mindre overraskelse, at de radikale nu er kommet i tvivl om hvorvidt de har ændret mening siden de i 2014 stemte for at en mulig kommende forbindelse skulle gå over Egholm.

Deres modstand bliver en udfordring for Benny Engelbrecht, men ikke noget uløseligt problem. Det har aldrig været regeringens plan at indgå et smalt infrastrukturforlig kun med støttepartierne - Socialdemokratiet har ganske enkelt for mange vælgere, der er afhængige af asfalt, til at de kan basere deres transportpolitik på bedre kollektiv trafik.

Ministeren vil givet gå langt for at få bredest mulige flertal, men ikke så langt som til at tage 3. limfjordsforbindelse af bordet. Transportministeren taler særdeles overbevist om projektets værdi, men regeringens opbakning stopper ikke der. Det er mindst lige så bemærkelsesværdigt, at det ikke var transportministeren, der fortalte Aalborgs borgmester om planerne.

Onsdag fik Thomas Kastrup-Larsen beskeden direkte fra statsministeren, og at han overhovedet fortalte om den samtale kan godt tages som bevis på, at Mette Frederiksen er for forbindelsen.

Tilbage er så spørgsmålet om hvornår. Regeringens udspil er bare at alle planer skal være sat i gang senest om 15 år - prioriteringer og en præcis tidsplan vil afhænge af forhandlingerne. De er gået i gang, og skal være færdige inden sommerferien.

Sandsynligvis starter byggeriet dog længe før 2035. For modsat mange andre af projekterne i udspillet er de nordjyske projekter - udover motorvejen er det opgraderinger af vejen mellem Skagen og Aalbæk samt rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm - er de nødvendige forundersøgelser på plads.

Det eneste, der mangler er vedtagelsen af anlægslove, der frigør pengene. Det er ikke usandsynligt, at det sker allerede i næste folketingsår, for på Christiansborg har blå blok længe ønsket at få sat et slags punktum , og med Socialdemokratiets klare udmelding er det vanskeligt at få øje på noget argument for at vente.