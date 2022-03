Når Enhedslisten taler om NATO lyder det som et debatindlæg i Pravda

- Det giver ikke mening at melde Danmark ud af NATO i den nuværende situation, lyder det fra Enhedslistens Pernille Skipper.

Det har hun ret i. At melde Danmark ud af den nordatlantiske forsvarsalliance nu vil ikke bare være meningsløst, det vil være rent vanvid, og det er da trods alt betryggende, at i hvert fald flertallet i Enhedslistens hovedbestyrelse for nærværende godt kan se fornuften i at blive i NATO.

Men mindre betryggende er det, at partiet stadig holder fast i ideologien fra en svunden tid og stadig vil have Danmark ud af alliancen.

- Vi bekæmper militarismen og arbejder for dansk udmeldelse af NATO. Vi går ind for, at det danske militær nedlægges, lyder det i partiets principprogram, og det lyder unægtelig som et afsnit, der er kopieret direkte fra principprogrammet for Enhedslistens moderparti, Danmarks Kommunistiske Parti.

Nok er det længe siden, at Sovjetunionen faldt fra hinanden, og DKP lukkede kontoret. Men ånden fra dengang, hvor USA var de onde og Sovjet de gode, synes at have overlevet. Folketingsmedlemmet Christian Juhl mente således tidligere på ugen, at ukrainerne delvist selv var skyld i, at bomberne nu ramte dem. Krigen skyldes også - mente Juhl - at Ukraine havde ført en ikke hensigtsmæssig politik over for det russisk-talende mindretal.

Forsvarsordfører Eva Flyvholm sagde kort før krigens start, at hun ikke støttede Putin, men sådan set godt kunne forstå ham.

- Rusland giver udtryk for, at de gerne vil have, at deres nabolande ikke er med i NATO. Det er forståeligt nok. Der er jo ikke noget mærkeligt i, at de har den interesse, fortalte hun til Berlingske.

Samme holdninger og samme beskrivelser af NATOs påståede agressioner findes i overflod blandt debatindlæggene på både pravda og rt.com. Tonen her er markant hårdere og mere Putin-venlig, men essensen er den samme: Der var ikke blevet krig i Ukraine, hvis ikke landet havde vendt sig mod vesten.

Om det er et godt selskab, må Enhedslisten selv vurdere, og i det store billede har det heldigvis ikke den store betydning, hvad Enhedslisten må mene om krigen i Ukraine. Siden Fremskridtspartiet gik i opløsning, har Enhedslisten heldigvis stået alene med planerne om at nedlægge dansk militær, og intet andet parti vil melde Danmark ud af NATO.

Men skræmmende er det, at et så stort parti - ved seneste Folketingsvalg stemte 6,9 procent på det - i den grad hænger fast i en politik, der i bedste fald kan kaldes en naiv utopi, i værste fald en politik, der kun hjælper despoten i Moskva.

Uanset NATOs fejl - og dem er der ingen grund til at fortie, vi har også været i angrebskrige, der har kostet uskyldige livet - er der intet alternativ for Danmark.

- Vores vision er for eksempel en sikkerhedsorganisation, som kunne være et nordisk forsvarssamarbejde, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, til Jyllands-Posten.

Det er så realistisk, som havde hun citeret linjerne fra John Lennons udødelige antikrigssang, Imagine.

For verden er blevet en anden - og selv neutrale Sverige sender våben til Ukraine og overvejer at blive medlem af NATO.