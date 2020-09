Nordjylland går foran: Mundbind på hospitalerne

NORDJYLLAND:I løbet af få dage begynder personalet på de nordjyske sygehuse at bære mundbind. For selvom der endnu ikke er kommet et påbud fra Sundhedsstyrelsen har regionen valgt at få foran.

- Vi finder det fagligt meget presserende at komme i gang med at bruge dem. Derfor har vil valgt ikke vente på, at der kommer retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, siger Henrik Larsen, der er direktør for Regionshospital Nordjylland.

I fredags meldte regeringen ud, at der snart ville komme et egentligt påbud om, at der snart vil komme skærpede retningslinjer om brug af værnemidler i sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Derfor har Region Nordjylland allerede fragtet en del værnemidler rundt til hospitalerne, men onsdag er de retningslinjer stadig kun under udarbejdelse, og derfor er Region Nordjylland selv gået i gang.

Hårdt ramt i Hjørring

I første omgang vil det kun være på fire af hospitalets afdelinger - operationsgangen, opvågningen, intensivafdelingen og anæstesi - at personalet skal bruge mundbind.

- Det er de mest vitale områder, og derfor starter vi der. Men vi kommer til at se på hele hospitalsvæsenet, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at bruge mundbind flere steder, siger Henrik Larsen.

Netop Regionshospital Nordjylland er hårdt ramt af corona-udfordringer.

Tidligere har 15 ansatte været smittet med covid-19, og tirsdag blev 44 ansatte sendt hjem efter at de havde været i kontakt med en smittet patient. Det har medført store ændringer i både vagtplan og placering af patienter, men i første omgang er problemet blevet løst internt. De hjemsendte ansatte skal testes fire og seks dage efter de har været i kontakt med den smittede patient. Hvis de bliver testet negative på den første test kan de atter møde på arbejde. De skal stadig tage en test på dag 6.

Men det har været - siger direktøren - en yderligere belastning, og det er også derfor, at der nu indføres et krav om mundbind.

Gratis mundbind ved indgangene

Der kommer i første omgang ikke noget krav om, at ambulante patienter og besøgende skal bruge mundbind, men de bliver kraftigt opfordret til at tage et af de gratis mundbind, der er placeret ved alle indgange på Sygehus Vendsyssel.

For det handler ikke kun om patienterne, men i lige så høj grad om personalet, der er i højrisiko-zonen. Omtrent 20 procent af de smittede danskere har arbejdet i sundhedsvæsenet.