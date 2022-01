Nordjysk DF-rebel: Hellere tabe end få en formand, der accepterer børneomskæring

- Jeg vil klart stemme på mig selv. Ellers ville jeg ikke stille op. Skulle jeg være den eneste, der stemmer på mig, så lever jeg også med det.

Det kan godt ende sådan.

Om to uger mødes omtrent 800 medlemmer af Dansk Folkeparti til ekstra-ordinært landsmøde i Herning med det ene formål at vælge ny formand, og når stemmerne er talt op, er det sandsynligt, at Erik Høgh-Sørensen vil stå i taberens rolle med et stemmeantal, andre vil kalde pinligt. Blot én stemme ender det næppe med - trods alt er der 25 stillere bag hans formandskandidatur - men et-cifret stemmetal kan det godt ende med.

Men det er ikke noget, der rører den nordjyske politiker. At være i mindretal er han i den grad vant til. Erik Høgh-Sørensen er ikke i politik for at få nye venner - hverken blandt politiske modstandere, og heller ikke internt i Dansk Folkeparti. Der kan siges en del om Erik Høgh-Sørensen, men ikke at han skulle være bange for at blive upopulær.

Da regionsrådet skulle vedtage budgettet for 2022, var han den eneste af 41, der stemte mod - de to andre DF-medlemmer af regionsrådet stemte for. Det var - endnu - et så markant brud på partidisciplinen, at det normalt ville koste mindst en alvorlig samtale med folk højere i parti-hierakiet, muligvis endda eksklusion.

Tidligere er medlemmer af Dansk Folkeparti smidt ud for mindre, og at Erik Høgh-Sørensen fortsat er medlem af Dansk Folkeparti, skyldes især én ting: Han fik et opsigtsvækkende godt valg til kommunalvalget, blev nummer fem på listen over personlige stemmer og DFs eneste medlem af byrådet.

Det er - siger han også selv - en slags politisk livsforsikring. Der er nogen i partiet, der gerne så hans udmeldelse, men i partiets nuværende situation ekskluderer man ikke folkevalgte med mindre det er strengt nødvendigt.

Nogen har forsøgt at få Høgh-Sørensen smidt ud, men det var - med hans ord - et miserabelt forsøg, der løb ud i sandet. Frivilligt vil han ikke forlade partiet.

- Du kan næppe vinde. Hvorfor stiller du op?

- Det er rigtigt at de fleste regner mig ude fra første færd. Jeg er underdog. Men jeg har jo en ide om, at selv om jeg taber, vil mine ideer have fået indflydelse på partiets politik. Jeg er ikke professionel politiker, jeg er et frisk pust, og jeg har den erhvervserfaring, mange levebrødspolitikere mangler. Jeg har ikke været på Christiansborg, og det er en fordel i den nuværende situation. Men havde Støjberg stillet op, havde jeg ikke gjort det. Hun ville have været en god formand.

Hans politiske ideer handler - især - om ting. Bliver han formand, vil DF igen blive et EU-modstanderparti. Partiet skal stille krav om, at der senest i 2025 skal afholdes en folkeafstemning om fortsat dansk medlemsskab af EU.

- Hvis Dansk Folkeparti får indflydelse efter næste valg, så skal vi kun pege på en regering, der vil acceptere et regeringsgrundlag, der accepterer en folkeafstemning. Vores nedgang skyldes, at vælgerne ikke længere anså os for troværdige. Vi forhandlede for meget på Christiansborg. Der skal være enkelte fikspunkter i et partis politik, hvor man ikke går på kompromis. I første omgang kan det godt være, at man sætter sig udenfor indflydelse - men tingene kan ændre sig.

- Lige nu er det jo usandsynligt, at Venstre, Konservative eller Socialdemokratiet vil acceptere det krav?

- Så er mit svar bare godt så. Så må I køre Danmark længere ud i hængedyndet. På et tidspunkt skal vælgerne nok indse, at EU-medlemskab skader Danmark.

Næste mærkesag er - ikke overraskende - udlændingepolitikken. Den skal, mener Høgh-Sørensen, være strammere.

- Hvor stram skal udlændingepolitikken være ?

- Når det gælder om at fjerne ydelser fra udlændinge, så går jeg ikke så langt som Martin Henriksen. Når en udlænding har bidraget og betalt skat til Danmark i 15 år, så kommer der selvfølgelig et tidspunkt, hvor vedkommende også skal kunne trække på ydelser fra velfærdssamfundet. Men tilstanden, som det er i dag, hvor de nærmest vandrer ind og kommer først i køen til almene boliger og ydelser, skal ikke fortsætte. Der skal simpelthen skæres ned på deres ydelser.

- Men nu er Danmark afhængig af udenlandsk arbejdskraft. 1 ud ti lønmodtagere er i dag fra udlandet?

- Jeg har intet imod de rumænere, der arbejdere på værftet i Frederikshavn og Skagen. De er dygtige medlemmer af samfundet. Men jeg har noget imod dem, der kommer og ender på offentlig forsørgelse i årtier. Det er en typisk fejl fra den beskidte politiske midte - Venstre, Konservative og Socialdemokratiet. De kommer slæbende med indvandrere fra de varme lande og hævder, at de er god arbejdskraft. Det er falsk markedsføring. De indvandrere, der kommer fra de varme lande og ikke har anden hensigt end at nyde det danske velfærdssamfund, skal slet ikke hertil.

- Men det samme mener mener regeringen, V og K. Hvor er forskellen?

- Det er en gængs myte, at de skulle have overtaget DFs udlændinge politik. De har bare markedsført sig om, at de har taget den. De hævder at have en stram udlændingepolitik, men har det ikke. Det er en den virkelige skandale. De har snydt vælgerne. Og derfor er der en fremtid for Dansk Folkeparti.

- Nu siger du de har snydt vælgerne. Hvem er de - er det regeringen, eller mener du også Venstre og Konservative?

- Absolut også V og K. Mest Venstre. Jeg mener ikke, at der er et Venstre mere. Derimod er der et stort Radikalt Venstre. De fører omtrent samme politik.

- Tilbage til det kommende landsmøde. Hvis du ikke vinder, hvem håber du så vinder?

- Det vil jeg ikke kommentere på nuværende tidspunkt. Det vil være useriøst, når jeg selv er kandidat. Men jeg synes, at det var en fornøjelse at være i debat med Maria Dea og Martin Henriksen i direkte tv. Vi kan godt blive enige.

- Morten Messerschmidt var ikke med. Er det et udtryk for, at han ikke tager jeres udfordring seriøst?

- Ja. Det er et udtryk for, at han tror, at han har vundet valget og ikke vil fortælle vælgerne, at han reelt accepterer børneomskæringer, hvor han går mod 95 procent af DFs vælgere. Han går ind for topskattelettelser. Messerschmidt forekommer at være vild efter at komme i ministerbil. Det er jeg ikke. Vi skal have politikken igennem først.

- Hvis Messerschmidt vinder, er du så fortsat medlem af DF?

- Ja, i den grad. Med mindre jeg bliver smidt ud.