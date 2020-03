Nordjysk nynazist dømt for vold: For sindssyg til fængsel

Den nordjyske nynazist, 39-årige Jacob Vullum Andersen fra Hobro, blev kendt over hele landet, da han tilbage i november blev anholdt og varetægtsfængslet.

Han blev sigtet for at stå bag antisemitisk hærværk - dels for over 84 jødiske gravsten med grøn maling på Østre Kirkegård i Randers, dels for at have ødelagt en regnbuefarvet bænk i Århus. Siden har han siddet i varetægtsfængsel.

Men det er ikke den første gang, at den erklærede nynazist - der er såkaldt redeleder i Den Nordiske Modstandsbevægelses danske del - har overtrådt loven.

Tilbage i 2018 blev dømt for at have begået overgrebet af »særlig rå og brutal karakter«.

Det er det stærkt venstreorienterede medie, redox.dk, der nøje overvåger højrefløjen, der har fundet frem til nazi-lederens voldsdom.

Den voldsomme episode fandt sted natten mellem den 2. og 3. august 2017. Her var den kvindelige offer på besøg hos Jacob Vullum Andersen. Af domsbogen fremgår det, “at der i løbet af aftenen opstod uoverensstemmelser imellem dem, som meget vel kan være forårsaget af, at forurettede ikke ønskede at have et intimt forhold med tiltalte.”

Den afvisning fik Jacob Vullum Andersen til at gå amok. I dommen beskrives det således: Han angreb han uden varsel ofret ved at tage fat i hendes hår med den ene hånd og samtidig presse en kniv imod hendes strube med den anden hånd. Forurettede ville herefter have fat i sine ting og forlade stedet. Det ville tiltalte ikke acceptere, og der opstod derfor tumult, hvor tiltalte flere gange slog forurettede med knytnæveslag i ansigtet, ligesom han brugte kniven imod hende og skar hende i både fingrene og kroppen....Han havde en pistol i sin venstre hånd og truede med at skyde hende og slå hende ihjel. Forurettede gik ind for at hente sine bilnøgler og sine ting samtidig med, at tiltalte vedholdende slog hende i ansigtet med knyttet hånd. Tiltalte udtalte også, at han slog hende ihjel, hvis hun ikke nåede over et hegn og hen til bilen, før tiltalte nåede derhen.

Det lykkedes kvinden at slippe væk, og efterfølgende anmeldte hun overfaldet.

Jacob Vullum Andersen blev kendt skyldig, men slap dengang for fængsel. En mentalundersøgelse viste, at han var uegnet til straf: Efter overlægens erklæring finder retten, at tiltalte på gerningstidspunktet har været utilregnelig på grund af sindssygdom eller en tilstand, der må ligestilles med sindssygdom.

Derfor fik han en forvaringsdom, men hvor længe han var i tvangsindlagt er uvist.

Fra Den Nordiske Modstandsbevægelse lyder meldingen til b.dk, at de efter de nye oplysninger nu vil tage stilling til, om han fortsat kan være medlem i organisationen, eller om han bliver udelukket.