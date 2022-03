Nye ambulancer, nye tider: Så hurtigt skal hjælpen være fremme

1. april kommer der en stribe nye ambulancer på de nordjyske veje.

Den sidste dag i marts stopper Falck nemlig med at stå for ambulancekørsel i Nordjylland. Få man efter den dag brug for en ambulance vil det være enten regionen selv eller det private firma, PreMed, der står for kørslen.

Særlig synlig bliver forskellen dog ikke - farven er den samme, bortset fra logoet ligner ambulancerne sig selv. Alarm-nummeret er stadig 112, og redderne er i mange tilfælde de samme.

- Et af vores succes-kriterier er, at borgerne ikke kommer til at mærke forskel. De skal få samme kvalificerede behandling som hidtil, siger Kenneth Lübcke, der enhedschef i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

- For borgerne er det vigtigste ved ambulancer hvor hurtigt de kommer frem. Vil det være en forskel her?

- I nogle tilfælde vil det gå hurtigere, men mange gange vil der ikke være den store forskel. Falck blev målt på deres samlede responstider i løbet af et år, mens vi bliver målt løbende.

I den nu snart historiske kontrakt med Falck måtte den gennemsnitlige responstid ikke være højere end ni minutter og 12 sekunder. I de seneste måneder havde Falck svært ved at leve op til kontrakten, og ventetiden var i vintermånederne flere minutter højere.

Med i regnestykket var alle akutte ambulancekørsler, og der kunne derfor være betydelige geografiske forskelle på responstider.

Samtidig med skiftedagen indføres der derfor en ny model. Nu er det ikke længere en responstidsmodel, men en beredskabsmodel, og politikerne i regionens forretningsudvalg har netop godkendt de servicemål, som ambulancerne fremover skal levere.

Handler det om udrykninger - med blink og horn - til akut og livstruende sygdom eller tilskadekomst og ved trussel på førligheden ser målene således ud:

I 67 procent af kørsler skal første vogn være fremme inden ti minutter, højest ti procent af alle udkørsler må tage mere end et kvarter, og næsten alle - 97 procent - skal være fremme senest tyve minutter efter, at alarmcentralen har modtaget opkaldet. Er det ikke akut og livstruende kørsel er målet, at ambulancen kun i syv procent af alle kørsler må komme mere end 30 minutter efter opkaldet.

Servicemålene er de samme over hele Nordjylland - uanset at der bliver to forskellige ambulance-operatører. I i Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, Thisted, Morsø og en del af Jammerbugt Kommune bliver det det private firma, PreMed, der skal stå for opgaven.

Firmaet har aldrig før stået for ambulancekørsel i Danmark, men PreMed, der er etableret i 2018, er ejet af den finske 9Lives Group, som er Finlands største ambulance-operatør.

Kenneth Lübcke, der enhedschef i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland

Region Nordjylland skal stå for ambulancekørsel i Aalborg kommune og det meste af Vendsyssel.

Alt udstyr er på plads.

Regionen har indkøbt 33 nye ambulancer - inklusive udstyr koster de omkring en million kroner stykket - samt 14 køretøjer til patienttransport. Derudover vil der som i dag også være babyambulance og sengeambulance i bilflåden. Der er er blevet ansat 204 reddere - flertallet af dem arbejdede tidligere fra Falck. PreMed har købt 25 nye ambulancer og 6 nye patienttransportkøretøjer.

- Regionen har aldrig stået for ambulancekørsel før. Er I nervøse for, om I kan leve op til forventningerne?

- Vi er spændte, men ikke nervøse. Vi glæder os til at komme i gang, siger Kenneth Lübcke.