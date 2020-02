Nytteløse protester: Lægevagt er fortid - men måske kommer der en sygeplejerskevagt

Skiltene var fine, budskabet stod helt klart: Det er utrygt, urimeligt og muligvis livsfarligt at lukke ned for lægevagten i Brovst, Skagen og Farsø.

Normalt er regionsrådsmøder ikke lige noget tilløbsstykke, men tirsdag dukkede omtrent 100 mennesker - inklusive de tre borgmestre, Birgit Hansen, Mogens Christen Gade og Per Bach Laursen - op foran Regionshuset i Aalborg Øst. Alle kom for at protestere mod den muligt mest upopulære beslutning, regionsrådet nogensinde har vedtaget.

Vreden var ikke til at tage fejl af - især var den rettet mod regionsrådsformanden, Ulla Astman, der godt nok fik lov til at låne den af demonstranterne medbragte mikrofon, men hun fik ikke lov til at tale færdig. Først var der en, der råbte, om regionen nu ville betale for en taxa for de, der ikke har andre muligheder for at komme til lægevagten i Aalborg, og bagefter afbrød en lille fraktion af demonstranterne hendes tale med en hjemmelavet protestsang, og så forlod Ulla Astman ellers podiet.

Det fik Mogens Nørgård (S) til at gå på scenen, og kalde den optræden for udemokratisk makværk. Bagefter sagde andre demonstranter da også undskyld, og så var freden genoprettet.

Men ikke den gode stemning, for demonstranterne fik ikke det de kom for.

De tre lægevagter lukker 1. marts, og de - inklusive den tidligere lukkede lægevagt i Brønderslev - kommer ikke til at åbne igen.

Sjældent stort fremmøde til møde i regionsrådet. Foto Torben Hansen

Anden model

I hvert fald ikke med en læge på vagt - muligvis kommer der noget andet på bordet, for protesterne har ikke været nyttesløse. Regionen meddelte tirsdag, at der nu skal holdes borgermøder, og et eller andet kommer de selvfølgelig ud af de møder. Muligt nok vil der være komme en slags mini-lægevagt bemandet med måske skal der være sygeplejersker, sundhedsplejersker eller bare en videoskærm. Om det bliver mere end en midlertidig foranstaltning er ikke sikkert - de fleste, der mener, at de er så syge, at det ikke kan vente til dagen efter, vil nok foretrække at blive tilset af en rigtig læge.

Så lægevagten med læger er fortid de tre steder - aftalen er indgået, underskrevet af lægernes organisation, PLO, og regionen.

Det er ikke en aftale, nogen af regionspolitikerne er glade for, og alle er enige om en ting: Det er en klar serviceforringelse for borgerne i de tre byer.

Aftalen er vedtaget af et stort flertal i regionsrådet, men som et sidste forsøg havde Dansk Folkepartis Erik Høgh Sørensen stillet forslag om at udskyde ikrafttrædelsen af aftalen, og så åbne en genforhandling med PLO. Det var på dagsordenen til tirsdagens regionsrådsmøde, men blev klart nedstemt. Det vidste forslagsstilleren nok godt inden, men omvendt er der altid en folkestemning af tage hensyn til. Helt alene stod DF dog ikke - også Enhedslisten, Radikale og Thomas Hav (UP) bakkede op.

Alligevel tog debatten sin tid - da den begyndte var der stadig en del demonstranter i salen, men ingen af de protesterende orkede at høre den til ende, de fleste smuttede allerede efter den første håndfuld indlæg.

Meget nyt gik de ikke glip af - og da slet ikke noget konkret bud på en løsning.

For problemet er lægemangel, og det problem er det ikke nogen, der har en løsning på. Slet ikke på kort sigt, hvor der kun er udsigt til at det bliver værre. Der er for få læger til at dække vagterne, og de nordjyske læger er - lyder meldingen fra PLO - allerede overbelastede. De har omtrent dobbelt så mange vagter som deres kollegaer i region Midtjylland, og antallet af vagter gør det ikke attraktivt at slå sig ned som praktiserende læge i Nordjylland.

Det er ikke engang et spørgsmål om penge - tjansen som lægevagt er velbetalt, og det vil ifølge Christian Freitag, der er formand for PLO, ikke gøre den store forskel om den blev endnu bedre betalt.

- Læger har også familie, og vil gerne have et liv ved siden af, siger han.

Ikke meget at forhandle om

Reelt har regionen ikke haft noget stærkt kort i forhandlingen med lægerne - med mindre altså at regionen selv ville overtage lægevagten, som Region Hovedstaden har gjort med begrænset succes.

Så - synes et flertal i regionsrådet - er aftalen den bedst mulige, og trods alt er det lykkedes at bevare lægevagt i Hobro og Frederikshavn. Det vil ifølge PLO og Sundhedsstyrelsen være det mest fornuftige, men set fra Farsø er det intet fornuft i det synspunkt.

Borgerne i Farsø, Brovst og Skagen får længere til lægevagten - men ikke længere en del nordjyder har haft i årevis. Foto: Torben Hansen

For det handler også om mere end en ekstra køretur. Det betyder en hel del, at flere og flere ting forsvinder, og at det hele koncentreres i de store og større byer.

Debatten har da også handlet mere om det, end den har handlet om, hvorvidt det faktisk skulle betyde en sundhedsrisiko. Der har ikke været nogen eksperter, der har snakket om lukningen skulle have alvorlige eller ligefrem livstruende konsekvenser.

Det har heller ikke fyldt meget, at det faktisk er store områder i Nordjylland, hvor borgerne i årevis har haft mindst lige så langt til lægevagten, som de nu får i Brovst, Farsø og Skagen. Og i praksis har det ikke haft den store betydning, at de nye tider er allerede indført i Farsø. Som siden 1. december ikke har haft nogen vagtlæge i hverdagene. Det faktum har nærmest ikke været nævnt i debatten - om det så skyldes, at kun få egentligt har opdaget det, er uvist.