På i hvert fald én skala skal Mette Frederiksen have topkarakter for indsatsen det seneste år. Men hvad synes du?

Torsdag er det præcist et år siden, at Mette Frederiksen indledte et nu historisk pressemøde.

- Det, jeg vil sige i aften, kommer til at få store konsekvenser for alle danskere, lød de første ord fra statsministeren til de omkring to millioner danskere, der så med.

Det fik hun ret i - corona kom med konsekvenser, ingen havde nogen forestilling om den onsdag aften, hvor antallet af smittede stadig var til at overskue. 11. marts var smittetallet oppe på 514, ti personer lå indlagt, og en ældre mand var kommet i respirator i kritisk tilstand.

Men omvendt havde WHO erklæret covid-19 for en pandemi, og de skræmmende billeder fra Norditalien efterlod ingen tvivl om, at virusset skulle tages alvorligt.

De billeder havde de også set i Prins Jørgens Gård i hjertet af København. Om morgenen ankom Mette Frederiksen til statsministeriet - uden at vide, at dagen ville blive den mest dramatiske i hendes tid j jobbet. Men i løbet af den onsdag gik tingene stærkt, og i løbet af eftermiddagen blev der truffet beslutning om at lukke landet ned. Det blev starten på et år, hvor hun mere end nogen anden statsminister i nyere tid ville komme til at stå i spidsen for beslutninger, der ændrede intet mindre end livets gang i nationen.

– Jamen det er svært at forestille sig, at jeg kommer til at skulle løfte en lige så vægtig, tung … stor opgave, som den, jeg har skullet løfte her. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad morgendagen bringer, men meget vil tilsige, at en krise af den her dimension både sundhedsfagligt, menneskeligt og økonomisk vil være … en af de største opgaver, jeg har skullet løfte i mit liv, har hun selv sagt om opgaven i et interview med ugebladet Femina.

Men hvordan har hun så klaret opgaven? Der er der stærkt delte meninger om, og svaret afhænger selvfølgelig også af politisk observans.

Hvis karakteren kun skal gives efter det kriterie, der tæller mest i politik, er der ingen vej uden om topkarakter. For i sidste ende er det vigtigste for en politiker stemmer, og her har Mette Frederiksen i den grad leveret. S har haft nærmest konstant fremgang i meningsmålingerne siden 11. marts - var der valg nu ville S få ti mandater flere end ved valget i 2019, og den præstation er faktisk til et 12-tal.

Men så enkelt er det selvfølgelig ikke. Især ikke for en statsminister, der ikke kun kan nøjes med at tage hensyn til egne vælgere. Restriktionerne har kostet dyrt - ikke kun på økonomien, men også på livskvaliteten. Måske har kuren været værre end sygdommen.

Pletfri har opgaveløsningen heller ikke været - minkskandalen og nedlukningen af Nordjylland er stadig et uafsluttet kapitel.

Hvorfor valgte hun, som hun gjorde, og hvad skal der ske fremover?

Onsdag eftermiddag kan du stille spørgsmål til Mette Frederiksen. Statsministeren har sagt ja til at stille op til spørgsmål fra NORDJYSKEs læsere. Det sker kan ske enten ved at ringe til telefonnummer 99 35 35 11 fra klokken 15.30 og frem til 17. Du kan også stille spørgsmål via et opslag på NORDJYSKEs Facebookside.

Spørgsmål og svar kan høres på Radio Nordjyske og ses på www.nordjyske.dk fra klokken 16.