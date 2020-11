På mandag lukker den offentlige transport til nedlukkede kommuner

Mandag vil der ikke længere være nogen busser, der kører fra Aalborg til Frederikshavn, Hjørring eller Farsø - og selvfølgelig heller ikke den anden vej.

Nærmest al offentlig transport på tværs af kommunegrænser til de syv nedlukkede kommuner stopper nemlig. Der vil dog stadig være busser på vejene - skolebusser og de busser, der holder sig inden for kommunegrænsen må fortsat køre.

- I udgangspunktet skal man ingen steder hen. Men der vil være undtagelser, for selvfølgelig skal det stadig være muligt, at komme frem hvis man skal noget væsentligt og ikke har mulighed for egen transport. Det bliver stadig muligt at komme afsted hvis man eksempelvis skal på hospitalet til en operation, der ikke kan vente, siger transportminister Benny Engelbrecht til NORDJYSKE.

Det kommer til at ske med flextrafik, der fungerer som en slags taxi-ordning. I et vist omfang bliver det også muligt, at bruge flextrafik til at komme på arbejde - også i en anden kommune. Det kræver at arbejdet er defineret som en kritisk funktion.

De helt præcise detaljer er ikke på plads endnu - ministeriet arbejder sammen med Nordjyllands Trafikselskab, NT, om at få dem på plads inden mandag. Inden den nye og midlertidige køreplan træder i kraft skal der også laves en bekendtgørelse for at få det lovmæssige grundlag på plads. Før den foreligger kan NT ikke sige præcist hvilke ruter, der bliver berørt og hvordan.

- Vi melder ud så hurtigt vi får det plads, siger Mette Henriksen fra NT.

Også al anden offentlig transport bliver berørt af nedlukningen.

Aalborg bliver sidste stop for tog-passager - muligvis kommer togene dog til at fortsætte af hensyn til logistikken, men det bliver med tomme vogne.

- Vi snakker med DSB om hvordan det konkret kommer til at foregå. Det er en ekstraordinær situation, og selvom vi arbejder på højtryk i ministeriet tager det et par dage inden alt er på plads. Men jeg er fortrøstningsfuld - heldigvis virker nordjyderne til at have mere sindsro end tilfældet ville være i andre landsdele, siger transportministeren.

Godstransport er fortsat tilladt - dog må chauffører med bopæl i en af de syv kommuner ikke køre ud. Chauffører, der kommer udefra, må godt køre ind med varer, men skal sørge for at aflevere pakker og gods uden at komme i nærkontakt med nogen.

Færgen til Læsø vil fortsat sejle, men med markant færre passager ombord.

- Bliver der noget krav om man skal bevise, at man har et anerkendelsesværdigt formål før man kan købe billet?

- Nej, vi kommer til at stole på folk.