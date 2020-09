På talerstolen i FN hjemme fra køkkenet i Aalborg

Egentlig skulle han stå på talerstolen i New York, men den fornemme scene i FN-bygningen i New York er skiftet ud med en noget mere afslappet stol ved spisebordet i Hasseris.

For som nærmest alle andre større forsamlinger er også FNs generalforsamling blevet corona-aflyst, og i stedet flyttet over på nettet. For udviklingsminister Rasmus Prehn (S) betyder det, at han kan arbejde hjemmefra, og alligevel nå ud til hele verden.

På det lille skærmbillede, der sendes ud live på nettet, ligner han en seriøs minister med slips og fint strøget skjorte. Men ingen af de andre kan se, at der ikke er støvsuget i dagens anledning.

- Det er da ikke det samme, Den intense stemning er ji ikke her i Aalborg som den ville være i New York. Vi får heller ikke de uformelle og spontane samtaler med de andre lande og ngo-er. Men det er det bedste alternativ, siger Rasmus Prehn.

Da NORDJYSKE var på besøg var det lige før han skulle tale på en konference om hvordan man stopper seksuelt og kønsbaseret vold i humanitære kriser. Det er et voldsomt problem - en ud af fire kvinder, der lever i konfliktområder bliver udsat for vold. Over 600 mennesker over hele verden var med på linket, talerne kom blandt andet fra Norge, Somalia og de forenende arabiske emirater.

- Der er jo lidt forskelligt syn på det. Danmark ser noget anderledes på sagen end eksempelvis de forenede arabiske emirater. Det er en af de kampe, der er allerhøjest på vores dagsorden. Det er hele folketinget enige om.

- Nu skal du tale om de helt horrible og barske forhold, der er for de allermest udsatte. Hvordan ser du det i perspektiv til den danske debat om sexisme?

- Det er noget helt andet. Man skal være opmærksom på, at problemet skal ses i lyset af den sammenhæng man er i. Hvis man er i en afrikanske sammenhæng så er de andre proportioner. Det er noget mere krasbørstigt, voldsomt og voldeligt i en afrikansk lejr. Men det er ikke det samme som man skal tingene alvorligt når det sker i Danmark. Vi har kæmpet en kamp i Danmark, og det skal vi blive ved med.

- Hvad tror du de seneste dages historier om sexisme i Folketinget får af betydning?

- Vi kommer til hele vejen rundt at stramme op med regler og retningslinjer. Og får en helt anden kultur for at kvinder siger fra og en helt anden bevidsthed hos os mænd. Nu har det ikke været så meget fremme den modsatte vej rundt., men der er jo osse kvinder, der kommunikerer sexistisk til mænd. Det kan være at det bliver den næste bølge. Men der er en større bevidsthed om hvordan man kommunikerer med hinanden. Men decideret krænkelser vil der blive taget markant hurtigere hånd om, siger Rasmus Prehn, der i løbet af kort tid for første gang skal ud i verden for at se på hvor nogle af de danske udviklingssmillioner bruges. Han skal til det ludfattige, borgerkrigsramte Burkina Faso.