Perfekt vind: De første skibe er anløbet til Tall Ships Races

Polske Fryderyk Chopin har lagt til kaj i Nørresundby. Foto: Henrik Louis

AALBORG: Mindst en god ting er der da over sommervejret i dag: Sejlene stod nemlig flot på de skibe, der mandag kom til Aalborg for at være med i Tall Ships Races. De kunne holde en fin fart ind gennem Limfjorden, og allerede mandag eftermiddag begyndte de første skibe at fortøje langs havnefronten.

Godt nok er det først tirsdag, der er store ankomstdag, men allerede mandag anduvede de første skibe kajerne på begge sider af fjorden. Blandt de første store skibe var skonnerten Jylland, der har fået en kajplads tæt ved Musikkens Hus.

Besætningen på polske Fryderyk Chopin stryger sejlene. Foto: Henrik Louis

På Nørresundby-siden var den to-mastede polske Fryderyk Chopin et af de første, der kunne stryge sejl efter en vellykket sejltur.