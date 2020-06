Perle-farve forsvinder: Nu skal hud-perlen have et nyt navn

- Må jeg få hudfarven?

Sådan har det lydt i børnehaver og andre steder, hvor der er produceret perleplader. Men snart er det slut. For perlerne hud og lys hud skal have nye navne.

For mennesker kommer i mange farver - ikke kun de to nuancer af lyserødt, som producenten Hama kalder for hudfarve.

Opfordringen til navneskiftet kom fra Lisbeth Lauritsen, der ganske ofte laver perleplader sammen med sine to drenge på fire og syv år. En fornøjelig aktivitet synes både mor og børn - bortset fra en ting. Lisbeth Lauritsen, der også er socialdemokratisk byrådsmedlem i Aalborg, bryder sig ikke om, at drengene - og tusindvis af andre børn - konsekvent bruger ordet hudfave.

- Mine børn bruger begrebet ‘hudfarve’ som det naturligste i verden om en lyserød perle - det samme gør de i øvrigt om en bleg lyserød tush eller farveblyant. Kan vi ikke blive enige om at stoppe snart? Ligesom flødeboller kom til at hedde flødeboller, må vi også snart få luget ud i vores farvebetegnelser, siger Lisbeth Lauritsen, der for en uge siden skrev til Hama, der producerer deres perler på fabrikken på Mors.

- I denne tid med stor fokus på racisme ville det være dejligt hvis i ville give jeres perlefarver navne, der ikke gør nogen ked af det, lød det i brevet fra Lisbeth Lauritsen, der et par dage senere fik et venligt svar retur.

- Vi kan med glæde oplyse, at vi snarest ændrer farvenavnene, lød det fra perleproducenten, der sælger deres produkter i flere end 50 lande verden over.

Hama har lavet perler i snart 50 år, og den hudfarvede perle har ifølge direktør Lene Haaning omkring 30 år på bagen.

- Vores perler skal skabe glæde, og da slet ikke genere nogen. Navnet blev ikke valgt for at provokere. Men efter at vi er blevet gjort opmærksomme på, at der kan være et problem har vi valgt at give dem nye navne, siger Lene Haaning,

Men uanset hvad det nye navn bliver, er Lisbeth Lauritsen glad for, at de ikke længere hedder hud.

- Nogen børn oplever jo på den måde, at få at vide, at deres hud ikke har den rigtige hudfarve. Vi skal væk fra den slags hverdagsracisme.

- Er farvenavne på perler ikke et ganske lille problem?

- Det er en lille sag, men perler er meget brugte. Men vi må også huske, at det kan opleves som et større problem for de mennesker, der har en anden hudfarve end hvid. Vi skal tænke over den kultur, vi giver videre til vores børn.