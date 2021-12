Pressede hospitaler er Mette Frederiksens ansvar, men ikke hendes skyld

- Som situationen er lige nu, er klart noget af det værste, jeg har set. Systemet kan ikke tage mere. Folk flygter i vildskab. Jeg er bange for, at det ender med, at der kommer til at ske noget frygteligt....Vi har ikke fysisk plads til patienterne, og vi skal hele tiden prioritere og vurdere, hvem der er mest syg.

Citatet er fra Nordjyskes interview med sygeplejersken Sanne Matzen, der efter mange år - de seneste ti på akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital - nu har indleveret sin opsigelse.

Citatet beskriver klart, hvorfor hverdagen på de danske hospitaler lige nu er både regeringens og samfundets største problem.

For det danske sundhedsvæsen er i krise, og hvis den nye corona-variant ikke bare viser sig mere smitsom, men også som en man bliver mere syg af, vil krise være for mildt et ord.

Der er stadig pladser på sygehusene, men kun akkurat. Endnu er det kun ikke livs-nødvendige operationer, der aflyses, men det sker til gengæld også i stort omfang. Hen over vinteren vil ventelisterne bare vokse.

At placere et ansvar for krisen er ikke så let, som det kan se ud på de sociale medier. For i den virkelige verden er det selvfølgelig ikke alt, der er Mette Frederiksens skyld.

Den nuværende situation er ikke opstået i løbet af natten, og den er heller ikke kommet i de godt to år, der er gået, siden Mette Frederiksen blev statsminister. At der er mangel på sygeplejersker nu, kan ikke bebrejdes den siddende regering - i det mindste ikke hvis der skal argumenteres ud fra fakta.

Derimod kan både den nuværende og tidligere regeringer i dén grad bebrejdes for ikke tidligere at have taget advarslerne alvorligt.

Intet parti har haft modet til at forholde sig til den virkelighed, der ellers har stået tydelig i mindst et par år: At flere ældre vil give mere pres på sundhedsvæsenet, at færre unge vil give færre varme hænder.

Tværtimod har partierne nærmest alle lovet, at de ville kunne gøre det bedre. At Socialdemokratiet op til valget 2019 lovede 1000 ekstra sygeplejersker er bare seneste eksempel.

Endnu sværere er det dog at finde løsninger. For fejlen skal findes et sted i selve styre-systemet, og at man i årevis har forsøgt at reparere den med lappeløsningens teknik, har kun gjort problemet større.

Den såkaldte corona-vinterpakke, der lige nu forhandles om på Christiansborg, er endnu en lappeløsning, der ikke løser det store. For modsat sneen vil problemet også være her til foråret.

I første omgang er der næppe nogen vej uden om en lønstigning til sygeplejersker - og senere de øvrige faggrupper. At sygeplejerskerne ikke er specielt lavtlønnede er et fakta, men ikke et, der kan bruges som argument til at fastholde det nuværende niveau. For sundhedsfagene skal gøres mere attraktive, og her er lønnen det nemmeste at ændre på.

Men mere vigtigt bliver det, at politikerne - i regionerne og i Folketinget - begynder at føre politik ud fra, hvad der faktisk kan lade sig gøre fremfor, hvad der er stemmer i.