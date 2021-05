Protest-rekord mod Egholm-linjen: Selv børn har indsendt indsigelser mod forbindelse

Flere gange i løbet af de sidste par dage har et it-system hos Vejdirektoratet meldt fejl.

For den del af systemet, der skal registrere høringssvar omkring VVM-undersøgelsen af 3. Limfjrordsforbindelse har i den grad været overbelastet.

Torsdag eftermiddag var der kommet over 6500 høringsvar - endnu flere kom til i løbet af den fredagen, der var sidste dag i høringsperioden. Det præcise tal er først klar engang i næste uge, for Vejdirektoratet skal tjekke alle svar for personfølsomme oplysninger før de bliver lagt i den den offentligt tilgængelige database.

- Det er jeg utrolig stolt af. Det er et vigtigt signal, der fortæller om stor modstand mod projektet, siger Louise Faber, der er formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen. Lige siden høringen startede har hun og andre gentagne gange opfordret de 4.3 tusinde medlemmer af bevægelsens Facebook-gruppe til at indsende så mange høringssvar som overhovedet muligt.

Umiddelbart kan det ligne nærmest en protest-storm, men i virkeligheden er der knapt så mange på barrikaderne. For det er langt fra 6500 forskellige, der har været ved tasterne.

Af de cirka 3000 svar, der indtil nu er lagt ud på vd.dk, fremgår det, at rigtig mange ikke har nøjes med et svar, men derimod indsendt hel stribe. Rekorden deles af to kvinder - begge har sendt 17 svar ind.,

Mange har taget opfordringen fra Borgerbevægelsen mod en Egholm til sig, og har kopieret de otte forskellige svar fra borgerbevægelsesens hjemmeside, og har indsendt dem som otte selvstændige svar.

- 8 høringssvar er nu sendt - dejligt med jeres gode standardtekster. Det er SÅ nemt, lyder sammenfatningen fra Nanna.

Flere har indsendt fra hele husstanden - rekorden her synes at være en familie i Hasseris, hvor far, mor og tre børn alle har sendt otte svar ind. Andre har indsendt i venner og families navne,

- Ligeledes har jeg sendt en del høringssvar på vegne af familiemedlemmer, skriver en modstander i bevægelsens Facebook-gruppe, mens andre har nøjes med at opfordre familie og venner fra andre landsdele til at sende ind.

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange svar en person må sende ind - heller ikke om, hvor gammel man skal være for at give sin mening til kende.

Symbolsk betydning

De hundrede-vis af enslydende svar har dog kun en symbolsk betydning - for Vejdirektoratets behandling af sagen gør det ingen forskel, om et spørgsmål er stillet af kun en person eller om det er stillet af 100.

- Hvorfor har I opfordret folk til at sende så mange svar ind når det ikke gør nogen videre forskel?

- For at vise, at der er stor modstand mod projektet. For det er kun her, at der er mulighed for at borgerne kan komme til orde. Vi håber på, at det kan få politikerne til at forstå, at der er stor modstand.

- Mange af svarene går på, at det hele projektet bør skrottes, og der bør ses på andre muligheder. Det er jo ikke noget Vejdirektoratet bestemmer eller kan svare på. Er det så ikke det forkerte sted at sende protesten hen?

- Det understreger bare, at det er en besynderlig og udemokratisk form for høring. Den myndighed, der træffer afgørelsen, burde også være den myndighed, der stod for høringen og hørte og svarede på protesterne. Det er forkert, at Vejdirektoratet kun betragter det som en teknisk høring. Det er jo netop en borgerhøring. Høring af offentligheden er en meget vigtig del af VVM-processen.

Forhandlinger i gang

Om de tusindvis af svar kommer til at ændre mere end detaljer er usikkert.

I næste uge går Vejdirektoratet i gang med at gennemgå de alle høringssvar, og forsøger at få et overblik inden de begynder at lave det såkaldte høringsnotat. Notatet skal give et kort og samlet overblik over høringssvarene. Alle de svar, der foreslår tunnelrør i øst, nye undersøgelser eller slet ingen ny forbindelse, kommer også i en aller anden form med i notatet.

- Det er lidt uoverskueligt lige nu. Vi læser alle svar i gennem, og samler dem så i forskellige temaer. Vores opgave er, at forholde os til de de svar, der konkret handler om VVM-undersøgelsen og projektet. Hvis der eksempelvis stilles spørgsmål til dele af projektet svarer vi på det, men det er udenfor vores mandat eksempelvis at svare på, om der skal laves en ny VVM-undersøgelse af en østlig forbindelse. Det er en politisk afgørelse, siger Niels Fejer Christiansen, der er seniorprojektleder i Vejdirektoratet.

Normalt tager det omkring et par måneder at udarbejde høringsnotatet, men på grund af de mange svar kan det trække ud.

Men på Christiansborg er forhandlingerne om den kommende infrastrukturplan gået i gang, og de forhandlinger venter ikke på noget høringsnotat. Der kan sagtens være indgået et forlig om en 3. limfjordsforbindelse før notatet er færdigt - partierne er enige om, at der skal foreligge et parti inden sommerferien.

Det er dog ikke noget, der bekymrer Louise Faber.

- Nej, det er jeg ikke nervøs for. Vores indvendinger, altså borgernes svar i en høring, skal tillægges betydning i en VVM-proces. Den proces afsluttes først, når Folketinget træffer beslutning. En Infrastrukturplan hverken kan eller må tilsidesætte Folketingets pligter i en VVM-proces for en konkret linjeføring.

Der er dog ikke kun modstandere, der har sendt høringssvar. Tilhængere har også, og selvom Aalborg Byråd og Region Nordjylland kun har sendt en hver, så vejer kommer de til at veje tungt i den videre proces.