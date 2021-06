Punktum for 50 års snak. For nogen var det sorgens dag. For andre var det glædens

Mandag var en sort dag for dem, der utrætteligt har kæmpet for eneste forbindelse til Egholm fortsat skulle være færgen.

- Mod politikere kæmper selv guderne forgæves! Det er i sandhed en sorgens dag, lød et blandt mange triste opslag i Facebook-gruppen Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholm-linjen. Nogen var mere vrede, andre bare triste.

For mandag blev rygter til fakta. Et stort flertal på Christiansborg vil have en 3. Limfjordsforbindelse og i alt tyve kilometer ny nordjysk motorvej. Prisen er anslået til syv milliarder kroner, og indvielsesdagen er anslået til en gang i starten af næste årti.

Omvendt var det en god dag, for de, der har kæmpet lige så mange år for at få forbindelsen.

- En stor sten er lettet fra mit politiske hjerte, lød det fra det nordjyske folketingsmedlem, Preben Bang Henriksen, der sammen med andre nordjyske politikere - på tværs af partier - har brugt år på at arbejde for forbindelsen.

Da aftalen blev præsenteret af en stor flok politikere var der da også mest glæde at spore - samt en ikke lille del ros til egen indsats. For 160 milliarder kroner får man mange ting og alle partierne mente at have sat deres aftryk. Finansministeren kaldte planen for historisk bred og ambitiøs, politisk uenighed var der ikke meget af, og ingen havde indvendinger, da tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA) fastslog, at infrastruktur er lige så vigtigt som velfærden

I den samlede plan fylder Egholm-forbindelsen ikke meget, og det gjorde den heller ikke på pressemødet. Faktisk var det kun Enhedslistens transportordfører, der lige fik nævnt, at partiet sammen med Alternativet står udenfor aftalen om Egholm-forbindelsen. Det gør SF også, men det havde partiformanden Pia Olsen Dyhr muligvis glemt i forbifarten.

Lang snak

Mindst på et punkt skiller den nordjyske motorvej sig ud fra mængden. Intet andet projekt har der været snakket så længe om, og den den debat stopper ikke. Modstanderne varsler i hvert fald, at de fortsætter kampen, men med forliget er det mere end svært, at hvad der skulle kunne forhindre at der kommer en fir-sporet motorvej tværs over Egholm. Flere læserbreve, demonstrationer og opråb på Facebook vil ikke række.

Med mindre at næste folketingsvalg ender med en mindre revolution og en knusende valgsejr til SF og Enhedslisten så er sagen afgjort politisk, og selve afstemningen om projektet kun en formsag uanset om det sker før eller efter et valg.

At forliget endte med at blive så bredt gjorde da også at transportminister Benny Engelbrecht havde svært ved at skjule både stolthed og tilfredshed. Efter pressemødet fik Nordjyske et kort interview med ministeren, og han kunne i hvert fald ikke få øje på noget, der kunne stoppe projektet.

- I foråret blev der sat rekord, da der kom tusindvis af høringssvar i forbindelse med VVM-rapporten. Dem skal Vejdirektoratet bruge til at lave et såkaldt høringsnotat, men det kommer først til september. Mange modstanderne mener, at det er demokratisk problem, at der indgået et forlig før politikerne har fået det høringssvar. Hvad er din kommentar til det?

- At når høringsnotatet foreligger vil det blive behandlet, af de partier, der står bag den del af aftalen. En VVM-undersøgelse skal kvalificere det grundlag, der er, og skulle der vise sig at være noget, der ikke tilstrækkeligt belyst vil det ske. Men forliget om linjeføringen er lavet tilbage i 2014. Allerede dengang var det - og alternativerne - meget velbelyste. Men alle de kvalificerede spørgsmål, der vil blive rejst om projektet konkrete indhold, vil der blive taget hensyn til. Det skal vi. Men der er aldrig nogen, der har gennemført en VVM-undersøgelse med det formål at opgive et projekt. Formålet er derimod at undersøge hvordan vi kan gennemføre et projekt med alle de nødvendige hensyn, siger Benny Engelbrecht, der altså afviser, at det skulle være noget demokratisk problem.

- Modstanderne er bekymrede over, at der er placeret mindst et asbest-depot, der hvor byggeriet skal gå? Nogen mener, at byggeriet bør stoppes af den årsag. Er det noget, der kan stoppe planen?

- Nej. Men skulle man finde en eller anden form for forurening, og det behøver ikke, at være asbest , skal man jo sikre at det ikke ligger og flyder, og det skal håndteres på den korrekte måder. Det er ikke helt usædvanligt, at støde på gamle eternit-produkter i forbindelse med vej-projekter. Det er der taget højde for, og det er også derfor, at der er en reserve i anlægssummen netop til uforudsete udgifter. Det kan også være arkæologiske fund.