Regeringen vil ikke flytte forbindelsen

Transportminister Benny Engelbrecht har aldrig været på Egholm, men kun set øen fra landsiden.

- Jeg har efterhånden løbet en del ture i området. Det er meget smukt, fortæller han til Nordjyske efter en travl dag, hvor han præsenterede regeringens længe ventede udspil til en infrastrukturplan.

En plan, der efter en dels mening fuldstændig ødelægger ødelægger idyllen på den lille ø.

- Hvorfor er det nødvendigt med den motorvej og hvorfor lige der?

- En 3. Limfjordsforbindelse har været et ønske i rigtig mange år. Der er trængsel i Aalborg og den trængsel ønsker vi at løse. Der er helt sikkert et behov. Men jeg er helt klar over, at der også er mange, der er imod projektet. Men sådan vil det altid være ved så store projekter. Det kan ikke være anderledes, siger transportministeren

- SF og Radikale vil gerne have undersøgt muligheden for at løse trafik-problemet med en østlig forbindelse. Er det en mulighed?

- Vi står ved den aftale, vi har lavet om for flere år siden om, at det skulle være en vestlig forbindelse. Selvfølgelig kan alt bringes til bordet i en forhandling, men den principaftale står vi last og brast omkring.

- I jeres udspil lyder det, at projekterne skal være sat i gang i løbet af 15 år. Hvorfor har I valgt så lang en tidshorisont?

- For at få en langsigtet planlægning, der sikrer at vi får en holdbar infrastruktur. Det er vigtigt for samfundet, at der er en vis sikkerhed omkring de fremtidige planer. Men om og i givet fald hvornår de enkelte projekter skal gå i gang afhænger af forhandlinger.

- Blå blok siger, at de vil have 3. Limfjordsforbindelse helt frem på prioriteringslisten. Det samme siger dine partifæller, borgmester Thomas Kastrup-Larsen og regionsrådsformand, Ulla Astman. Får de deres ønske opfyldt?

- Det er jeg glad for at høre. I regeringen er det selvfølgelig også noget vi prioriterer. Jeg håber, at det vil lykkes at nå til enighed om at arbejdet relativt hurtigt kan gå i gang. Men et byggeri til syv milliarder tager tid.

- Både SF og Enhedslisten afviser meget bestemt, at de vil være med i et forlig, der indeholder en Egholm-forbindelse. Betyder det, at det er umuligt, at lave en bred aftale ?

- Det må tiden vise, men jeg tror stadig på, at det kan lade sig gøre at nå frem til et kompromis. Det er vigtigt med en bred aftale, og med det her udspil forsøger vi at ramme bredt. Der er jo ikke kun penge til flere veje, men også til kollektiv transport og andre grønne tiltag. Men nu skal vi i gang med forhandlingerne, og så må vi se hvad vi kan blive enige om.

I Borgerbevægelsen mod Egholm-forbindelsen er de utilfredse med, at I melder ud før høringsperioden er forbi. De mener, at det er udemokratisk. Har det stadig et formål at sende indsigelser ind?

- Ja. absolut. Det ændrer vores udmelding ikke på. Selvfølgelig vil der blive lyttet til relevante indsigelser, og hvis det viser sig, at noget er blevet overset, så vil det blive taget i betragtning, siger Benny Engelbrecht, der afviser, at høringen skulle kunne føre til at hele projektet skrottes.

En mindre del

3. Limfjordsforbindelse er kun en mindre del af den meget store pakke, hvor regeringen også vil afsætte penge til to andre nordjyske vej-projekter. Der skal bruges omkring 200 millioner til at opgradere rute 40 mellem Ålbæk og Skagen til en såkaldt 2 + 1 vej, og ligeledes skal rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm opgraderes for cirka 700 millioner kroner. De nordjyske kommuner desuden søge om støtte fra landsdækkende puljer til blandt andet udvikling af cykelinfrastruktur, højklasset kollektiv transport i de store byer, bedre trafiksikkerhed, støjbekæmpelse samt støtte til investeringer i øvrige statsveje og bedre fremkommelighe.

I alt foreslår regeringen at afsætte 106 milliarder kroner til nye investeringer, mens cirka 55 milliarder kroner skal færdiggøre igangværende projekter på området.

En del af pengene skal gå til motorvejsbyggeri flere steder i landet, men der vil også være milliarder til mere grøn transport. Den kollektive trafik skal styrkes med lavere billetpriser og investeringer i elektriske højhastighedstog, og der skal skal ligeledes afsættes penge til cykelstier og el-ladestandere over hele landet.

Men indtil videre er det hele kun et forslag, og nu skal der forhandles på Christiansborg.