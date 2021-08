Regionen vil have regeringen til at gøre noget. Men det vil Mette Frederiksen ikke

Flere tusinder har fået aflyst eller udskudt en behandling, andre tusinder må vente på ubestemt tid på en ellers planlagt operation, og rundt omkring på hospitalsgangene ligger der hundredvis af patienter, der er færdigbehandlede, men ikke kan udskrives.

Sådan har det været i de to måneder, der er gået siden strejken begyndte, og sådan vil det være i rum tid endnu. I dag er der omkring 5000 sygeplejersker i strejke - i Nordjylland er 870 udtaget til strejke - og tallet vil vokse jo længere tid, der går. Onsdag morgen rammer strejken Fertilitetsklinikken på Aalborg Universitetshospital, og også her vil resultatet bliver endnu længere ventelister.

At situationen er kritisk for patienter, personale og samfund er der bred enighed om, men alligevel er der intet, der tyder på en snarlig løsning. Begge parter - Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner - er trætte af konflikten, og vil gerne have hverdagen tilbage på hospitalerne.

Også her er problemet penge. Sygeplejerskerne vil have mere i løn, men regionerne har dem ikke. Skal der mere i lønposen er der kun et sted pengene kan komme fra, og det er statskassen.

Forhandlingerne er reelt gået i stå, og det eneste, der reelt er opnået, er enighed om, at de ikke selv kan løse konflikten. Mulighederne er udtømte, lyder det fra Danske Regioners chefforhandler, Anders Kühnau (S), og Dansk Sygeplejeråd ser kun en udvej. Nemlig at regeringen går ind i konflikten.

Samme opfordring er også kommet fra et enigt regionsråd. Mandag vedtog de nordjyske politikere at sende en appel til Danske Regioner.

- Regionsrådet i Nordjylland opfordrer hermed Danske Regioner til at skride til handling i forhold til den nu over to måneder lange sygeplejerskestrejke og at tage kontakt til Regeringen snarest, så konflikten kan få en ende, lød det i vedtagelsen.

Forslaget om appellen var stillet af Enhedslisten, og at det endte med at få stemmer fra alle partier fortæller også, at der i hvert fald her er bred enighed om, at det vigtigste er at få hospitalerne til at fungere igen.

Men om opfordringen fra det nordjyske regionsråd får nogen effekt er tvivlsomt. Foreløbigt er der i hvert fald intet, der peger på et snarligt regeringsindgreb - tværtimod har regeringen blankt afvist at gå ind i konflikten.

- Når der er en lovlig konflikt i gang, skal vi politikere trække os et skridt tilbage. Vores arbejdsmarkedsmodel, som er helt unik og noget meget særligt og en af de væsentligste årsager til, at vi har så godt et samfund, som vi har, bygger på en meget klar opgavefordeling, sagde statsminister Mette Frederiksen, før hun bød velkommen til regeringens store konference i Fredericia om Fremtidens Danmark.

Men på et tidspunkt bliver regeringen nok nødt til at tage et skridt frem, og gå ind i konflikten og løse den ved at ophæve et mæglingsforslag til lov. Indtil videre er behovet der ikke - sygeplejerskernes strejke fylder ikke meget hverken i offentligheden eller på Christiansborg.

Det er dog mest et spørgsmål om tid, for i længden holder det naturligvis ikke, at sygehusvæsenet kun udfører akut-behandling, og udskyder alt andet. Regeringer har nok stor respekt for arbejdsmarkedsmodellen - også fordi, den overlader upopulære beslutninger til andre - men de har endnu større respekt for vælgerne, og i takt med at ventelisterne vokser vil antallet af utilfredse vælgere også vokse.