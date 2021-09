Respektløst kvindesyn er ikke ulovligt - Men det er helt på sin plads, at Khader er færdig i politik

- Hvordan kan du behandle en kvinde sådan?

Sådan skriver en nordjysk håndværker til Naser Khader en sen aften tilbage i januar 2017. Tidligere på aftenen havde hun været på et besøg hjemme hos Khader, men det 30 minutter lange besøg gik slet ikke, som hun havde havde håbet.

Hygge og romantik var der ikke noget af, kun hurtig sex. Hun gjorde ikke modstand eller noget, men var - fortæller hun - i chok over besøgets udvikling.

Efter samlejet finder politikeren en hvid tennissok, som kvinden kan tørre sig i, og så får hun ellers besked på at få fat i en taxi, for han skal skynde sig. Han skal nemlig i fjernsynet og repræsentere Det Konservative Folkeparti.

Ovenstående fremgår af den advokatundersøgelse, som Konservative bestilte, efter at fem kvinder i sommers fortalte DR om deres oplevelser med politikeren.

Det er Weekendavisen, der har fået fat i den 54 lange sider undersøgelse, der endte med at koste Khader hans politiske karriere. Efter at have læst rapporten var partiformand Søren Pape ikke i tvivl om, at Khader skulle ud af de konservative, og efter at have læst uddragene i Weekendavisen er det bare at konstatere, at Pape gjorde ret i det. Tror man på kvinderne - og det er der ingen grund til ikke at gøre - opførte Khader sig så usympatisk, at det er umuligt at forsvare.

Nok er der ikke noget, der tyder på, at Khader har brudt loven - om han har bliver næppe nogensinde afklaret, for det vil kræve en retssag, og siden ingen af kvinderne har anmeldt Khader, så sker det ikke.

For så vidt angår loven er Khader derfor uskyldig. Men det er bare ikke det, sagen handler om. Den handler ikke om retssikkerhed og kan ikke tages som et udtryk for et retssamfund på usikker kurs.

Khader blev ikke smidt ud af de konservative, fordi han havde brudt loven - han blev i bund og grund sendt ud, fordi han har opført sig på en måde, der ikke repræsenterer partiets værdier. Havde Pape ikke reageret, kunne han og partiet se frem til, at Khader ville fylde hele dagsordenen.

At kalde det for en trussel mod retssamfundet, at Khader blev smidt ud er forkert. Det har altid været sådan - og skal altid være sådan - at enhver forening og arbejdsplads kan ekskludere og fyre uden, at der har været en domsstol inde over. Det er ikke ulovligt at fortælle chefen sandheden til julefrokosten, men det kan godt være gyldig fyringsgrund.

At ekskludere et medlem er ikke en sag for domstole, men kun for foreningens bestyrelse. Således også i tilfældet Naser Khader. Han er ikke blevet behandlet hverken værre eller bedre end de utallige andre, der løbende bliver smidt ud af partier og foreninger.

At Khader - og mange andre - mener, at han har været udsat for en urimelig behandling tyder på, at de ikke har forstået udviklingen.

Hvis det nogensinde har været acceptabelt, er det længe siden, og i 2021 er det i hvert fald ikke.

For i dag har langt de fleste arbejdspladser, organisationer og partier nedskrevne retningslinjer for seksuelle krænkelser. Heldigvis er der nu skabt et mere trygt rum, der giver flere kvinder muligheden for og modet til at stå frem og sige fra.

Det er også en form for retssikkerhed.

For nok er det ikke ulovligt at opføre sig respektløst, men det er bare uacceptabelt.