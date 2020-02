Rigtige venner kan godt købes for penge: Hvis Mette skal gøre Arne glad igen, skal hun op med 250 millioner

ANALYSE:Hvorfor i alverden blev Arne så vred, at han truede med at gå?

Først fordi han er som han er, men især fordi det er så vigtigt. Nok lyder en reform af den mellemkommunale udligning som noget sjældent kedeligt - men det er udligningen, der gør at mennesker, der bor i Hjørring Kommune - og andre fattige kommuner - også kan få bleskift, hjemmehjælp, plejehjemspladser og undervisning. Uden udligning - hvor de rige kommuner tvinges til at overføre penge til de fattige - ville kommuner som Hjørring ikke bare være på spanden, de ville være helt derude hvor deres reelle overlevelse var på spil.

I dag får hver eneste borger i Hjørring årligt 6.219 kroner via udligningssystemet, men det er ifølge Boelt slet ikke nok til at sikre, at Hjørring kan leve op til formålet med udligningen: Systemet er sat i verden for at alle kommuner skal have mulighed for at tilbyde en nogenlunde ens service. Der skal ikke være super-normeringer i daginstitutionerne og luksusforhold i ældreplejen i én kommune, mens andre kommuner må lade børnene og de ældre gå for lud og koldt vand.

Men i virkelighedens verden er der betydelige forskelle på den service, kommunerne er i stand til at levere, og der bliver kun værre fremover. De trængte kommuner vil få flere ældre, flere syge og flere på overførselsindkomst - og dermed endnu flere udgifter.

Derfor mener Boelt - og mange andre lokalpolitikere - at en reform af udligningen er stærkt tiltrængt, hvis ikke Danmark for alvor skal blive skævt.

Arne Boelt vil gerne have gang i debatten - og han vil gerne have fokus flyttet ud af København. For siden S præsenterede deres udspil til en udligningsreform er det især tre ting, der har fyldt i debatten:

1:Hvor synd, det er for de rige nordsjællandske kommuner at de skal af med penge.

2:Hvor godt det er, at de knapt så rige københavnske forstadskommuner får ekstra 400 millioner.

3:Forhandlingsfnidder. Venstre blev sure over, at de ikke kun få regnskabet at se, Konservative var utilfredse med at de blev smidt ud af forhandlingslokalet og mener, at S-regeringen går efter at ramme de kommuner, der har konservative borgmestre.

Derimod har der ikke været den store debat om den åbenlyse forskel, der er på det kommunale serviceniveau. Men det er svært at få åbnet for den debat - dels er udligningssystemet urimeligt kompliceret, og dels er det ikke en vindersag for noget landsdækkende parti. For enhver ændring af udligningssystemet vil være upopulær nogen steder - der findes ingen kommuner, der mener, at de har for meget velfærd, og der findes heller ikke mange borgere, der mener, at deres kommuneskat bør sendes ud af kommunen.

Er Mette nu vred på Arne?

Muligvis - det kan godt være, at forholdet mellem dem vil være knapt så hjerteligt næste gang de mødes, men noget direkte svar på kritikken kommer Mette Frederiksen ikke til at give. Boelts bombastiske udmelding er givet kommet som en overraskelse på Christiansborg - de har ikke været i tvivl om, at Boelt ikke var tilfreds med udspillet, men havde dog ikke regnet med at han var så vred. Men kritikken har han - og en del andre S-borgmestre - sagt tidligere, men aldrig før så direkte. Mette Frederiksen lod i sidste uge indenrigsminister Astrid Krag præsentere hendes udligningsudspil som en art ny-indspilning af Robin Hood: S-regeringen var de gæve m/k fra Sherwood-skoven, der tog fra den onde sherif i Gentofte og fordelte byttet ud til værdigt trængende.

Det er den fortælling, Arne Boelt nu skyder ned. For nok får Hjørring Kommune ifølge S-udspillet 15 millioner kroner, men det beløb er allerede skudt ned og endt som et minus i tilsvarende størrelse, fordi regeringens embedsmænd har manipuleret med et af kriterierne i det indviklede udligningssystem. Uanset om beløbet så var korrekt, ville det slet, slet ikke være nok til at hæve serviceniveauet til det, der findes i de rigeste kommuner, og det rækker ikke til at levere det velfærdsløft, som Astrid Krag ellers lovede ved lanceringen.

Set fra borgmesterkontoret i Hjørring så er der ikke hold i regeringens store ord og løfter om bedre velfærd, for en del af kommunerne har ganske enkelt ikke råd til at levere varen. I januar - efter at borgmesteren havde hørt indenrigsminister Krag tale om, at kommunerne skulle holde op med at lukke små institutioner og i øvrigt forbedre velfærden - lød kommentaren fra Boelt, at det ville han da hjertens gerne:

- Jeg har svært ved at se, hvordan vi kan gøre det, hun siger, uden at jeg skal have rigtig mange penge i en udligningsreform. Jeg tænker, at jeg skal have 250 millioner mere, end jeg får i dag. Det er svimlende mange penge, hvis jeg skal leve op til det, som hun siger.

Boelts udfald er også første tilfælde af intern strid i Socialdemokratiet siden valget - det var selvfølgelig kun et spørgsmål om tid, før nogen stak af fra den af partitoppen fastlagte linje, men det vil ærgre dem, at det lige var Boelt, der stak af. For han er en socialdemokrat af den gamle model - bramfri, ganske folkelig, helt i gennem lokalt forankret og så er han en politiker, der stik modsat den samlede regering fremstår helt ubesmittet, når det handler om at kunne kommunikere uden brug af spin-doktorer.