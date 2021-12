Skal vi gennem vinteren som et åbent land, er der kun en farbar vej: 3. stik

Ingen - som INGEN - orker endnu en omgang.

Men der er ingen vej udenom, i aften er der igen pressemøde i statsministeriet, og igen kommer Mette Frederiksen til at finde den tone frem. Hun kommer næppe til at bruge ordet samfundssind igen, men det er det, hendes tale vil handle om.

For statsministeren bliver det en mere end normalt træls uge.

I går blev hun grillet af oppositionen i sagen om de slettede sms-er, på torsdag skal hun afhøres i mink-kommissionen og et pressemøde midt i mellem er ikke noget, hun har lyst til. Det er en fejlslutning, at tro, at hun og regeringen nyder at indføre unødige restriktioner. Socialdemokrater kan også læse meningsmålinger og folkestemning, og det er også en af grundene til, at vi faktisk er blandt de sidste europæiske lande til at reagere i denne omgang.

Men nu synes der bare ikke rigtigt at være noget alternativ.

Smittetrykket er på det hidtil højeste niveau under hele pandemien - tirsdag blev 6324 konstateret smittet med coronavirus, antallet af indlæggelser stiger heldigvis i lavere tempo, men er mere end firdoblet de sidste to måneder. De fleste er smittet med delta-varianten, men den mere smitsomme omikron-variant er allerede nu så udbredt, at myndighederne har opgivet de ekstra tiltag, der skulle inddæmme den.

Helt så skrappe tiltag som sidste jul bliver det ikke, Søren Brostrøm kommer ikke til at gentage advarslen mod at synge omkring juletræet, og julehandlen bliver ikke lukket ned 14 indkøbsdage før festen.

Men noget bliver lukket ned, vel minimum nattelivet, og nok vælter det ikke nationen, men uden konsekvenser er det ikke, og slet ikke for en i forvejen hårdt presset branche.

Et enkelt lille lys i mørket er der dog - vaccinen virker.

Ikke helt så godt og ikke så længe som håbet, for vacciner stopper ikke smitten, men færre bliver alvorligt syge, færre dør.

Uden vaccine var vi i nedlukning, og hospitalerne presset mere end til det yderste.

Skal vi igennem vinteren som et åbent land er der i realiteten kun en farbar vej: At tage 1., 2. og 3. stik.