- Vaccination er ens eget valg, siger vaccinemodstanderne. Men aldrig før i historien har det personlige valg haft så store konsekvenser for andre og for verden. Når tusinder fortsat dør, når de mest sårbare - børnene - ikke har mulighed for at blive vaccineret, er det personlige valg en luksus, vi ikke har råd til.

Sådan lyder det fra den amerikanske læge Anita Sircar i et indlæg, der først blev bragt af Los Angeles Times, men siden er gået verden rundt.

For i pandemiens tid er spørgsmålet universelt: Skal vi have lov til at træffe et valg, der kan koste andre livet?

Enighed om svaret bliver der aldrig, og indtil videre er der da heller ingen vestlige regeringer, der har gjort vaccination obligatorisk.

Flere lande - Tyskland og Frankrig især - har dog vedtaget love, der gør det stadig mere besværligt at være u-vaccineret, og det kan man roligt tage som et tegn på, at det frie vaccine-valg er under pres.

For i sidste ende kan det ikke være anderledes end at hensynet til samfundet tæller mere end hensynet til den enkelte.

I USA splitter spørgsmålet en i forvejen ganske uenig nation. Corona er blevet til politik, og at sige nej til vaccinen er blevet et politisk statement.

Mange af nej-sigerne betaler nu en høj pris for at tro blindt på vandrende skræk-historier og på kyniske politikere, der har haft held til at få overbevist deres tilhængere om, at man uden risiko kunne takke nej til vaccinen.

Men virus er ligeglad med politik, og resultatet er da også, at flere amerikanske stater er ramt af endnu en corona-bølge.

Corona har nu kostet flere end 675.000 amerikanere livet - flere end der døde under den spanske syge, der hærgede for 100 år siden. Den spanske syge endte med at koste 47 millioner menneskeliv på verdensplan inden den døde ud.

Foreløbigt har mindst 4.7 millioner mennesker verden over mistet livet til corona, men desværre er der intet der tyder på, at sygdommen dør ud af sig selv. Virus muterer, og de nye varianter har vist sig både mere smitsomme og farlige.

Det er en ulykkelig situation, USA er havnet i.

Heldigvis er vi slet ikke der i Danmark. Vaccine-modstanderne er nok ganske højtråbende, men udgør kun et mindretal.

Men - som Nordjyske kunne fortælle tirsdag - er de nok til, at myndighedernes mål om, at 90 procent af alle over 12 år skulle være vaccineret inden 1. oktober ikke nås. I Region Nordjylland skal 10.000 have første stik i løbet af de næste to uger, hvis vi skal op på de 90 procent.

Det kommer næppe til at ske, og det er mildt sagt ærgerligt. For det er vaccinerne, der har givet os en nærmest normal hverdag tilbage, og det er vacciner, der kan sikre, at vi kan beholde den.

Der er mange forklaringer på, hvorfor man ikke vil vaccineres, men egentlige gode undskyldninger findes der ikke mange af.