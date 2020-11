Stadig intet konkret svar: Skal alle være testet før de syv kommuner må åbne igen?

Lidt gode nyheder var der da - fra mandag kan børnene komme tilbage i skolen, visse kommunegrænser kan igen krydses uden dårlig samvittighed, og massetest viser lavt smittetryk.

Ret meget mere nyt var der ikke at komme efter på endnu et sent fredags-pressemøde, og om lempelserne rækker til at lukke ned for heftig debat, kritik og tvivl er mere end usikkert.

Hvis formålet med pressemødet var at skabe mindre forvirring, og give en form for klarhed, så lykkedes det ikke helt.

Dog synes det helt voldsomme drama aflyst. Nordjylland bliver ikke Wuhan 2, frygten for Kåre Mølbaks worst case-scenarie om, at vi kunne få en helt ny pandemi med udgangspunkt i Danmark synes på en uge forsvundet.

Cluster 5 lyder ikke længere som en trussel mod verdenssundheden, men der kom ikke noget svar på, om den vitterligt var det i sidste uge.

Der kom heller ikke nyt svar på et helt centralt spørgsmål: Hvad skal der være gennemført, før nedlukningen kan ophæves? Her er svaret stadig, at det afhænger af en samlet vurdering fra flere myndigheder.

Hvis det går efter planen, vil der mandag aften ikke være nogen levende mink tilbage i de syv kommuner, men selvom det såkaldte smitte-reservoir - minkfarmene - med ministerens ord nu er elimineret, er det i sig selv ikke nok til en genåbning. Der skal stadig testes ti-tusinder af nordjyder før der kan åbnes - men hvor mange er stadig et åbent spørgsmål.

På pressemødet spurgte NORDJYSKEs journalist - igen - sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, hvad der egentlig skal til før en genåbning, og svaret kunne godt tolkes, som at det fortsat er planen, at nærmest alle i de syv kommuner skal være testet og alle positive prøver skal være gen-sekventeret, før alle tiltagene kan ophæves.

Men omvendt lød det også fra både Brostrøm og Heunicke, at der muligvis vil komme en ny vurdering, og der allerede i næste uge kan komme endnu en lempelse. Men indtil videre anbefaler sundhedsmyndighederne stadig en nedlukning.

På en måde var pressemødet en opsummering af en uge præget af forvirring - til tider nærmest kaotisk. Indtil denne uge har regeringen håndteret kritikken uden større problemer end forventet, men de seneste dage er det vendt ganske dramatisk.

Siden 5. november har situationen været en anden, og der er trukket hårdt på opsparingskontoen for folkelig goodwill.

Torsdag aften i sidste uge sagde Mette Frederiksen til NORDJYSKE, at også for hende var 5. november nærmest lige så skelsættende som 11. marts.

Det blev datoen også - faktisk markant mere skelsættende end nogen havde forudset. Ingen havde forventet, at en regering, der indtil den dag fremstod ganske driftssikker i en turbulent tid, kunne miste grebet så hurtigt og så markant.

Både mængden af fejl og størrelsen af dem har været forbløffende. Fødevareminister Mogens Jensen (S) blev på mindre end en uge nationens næstmest kendte politiker takket være en perlerække af skiftende forklaringer og holdninger. Hans mildt sagt kluntede håndtering af sagen gjorde ham til frontfigur, men selvfølgelig er han ikke ene om ansvaret.

Skandalen om minkaflivninger er langt fra slut - forhandlingerne skal afsluttes, forløbet skal undersøges og ansvaret placeres - men foreløbigt har regeringen fået den under kontrol i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre. Sagen bliver nu behandlet efter reglerne for den slags - der er indkaldt til samråd, hastehøring og der skal laves redegørelse og en uvildig undersøgelse.

Især den sidste bliver spændende, men den er ikke lige om hjørnet, og indtil den kommer sidder Mette Frederiksens regering sikkert - at en enkelt minister sidder aldeles usikkert ændrer ikke på det faktum. Der har været snak om mistillidsvotum, men bortset fra Nye Borgerlige er der ingen på Christiansborg der vil gå så langt. Og internt i Socialdemokratiet er der heller ikke noget ulmende oprør mod Mette Frederiksen - medierne måtte helt til Læsø for at finde en lokalformand, der ville sige noget, der kunne tolkes som kritik af Mette Frederiksen.

Men en ting er der ikke kommet ro om: Regeringen har stadig en udfordring af problematisk størrelse i Nordjylland. Dét ændrede dagens pressemøde ikke det store på.