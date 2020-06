Statsminister i et år: Derfor kunne hun vanskeligt have gjort det bedre

Det kan synes lang tid siden. Helt tilbage til dengang tingene var mere normale, og ferien kunne gå sydpå. Men det er faktisk kun et år siden, at Mette Frederiksen blev landets hidtil yngste statsminister.

Helt officielt blev hun først statsminister 27. juni, men grundlovsdag sidste år stod det klart, at hun ville blive det. Sejren blev ikke den, hun havde håbet på, for nok var der rødt flertal, men fremgangen blev mest hentet af de andre røde partier plus de radikale.

Men et år senere er situationen en anden. Hvis der kun skal gives karakter efter det umiddelbart målelige, er der ingen vej uden om topkarakter. For siden valget er det kun gået én vej i meningsmålingerne, og på kanten af sommeren står Socialdemokratiet med de bedste målinger i 30 år.

Mere end hver tredje dansker ville stemme på liste A i dag - for et år siden var det godt hver fjerde dansker, der rent faktisk gjorde det. Selvfølgelig er der en vis usikkerhed om de præcise procenter i målingerne, men tendensen er sikker, og den fremgang handler mindst lige så meget om person som om politik. Regeringen Mette Frederiksen har 20 ministre, men én fylder mere end de 19 andre tilsammen.

I den sammenhæng kan betydningen af corona-håndteringen ikke overdrives. Der har været kritik, men ikke noget, der kunne mærkes hverken i meningsmålinger eller på de sociale medier, hvor kritikerne har været i mindretal. Der var massiv opbakning til beslutningen om nedlukningen - uanset hvilken myndighed, der ellers anbefalede den.

Normal politik har der ikke været meget af på den her side af corona - i nyere tid har ingen dansk statsminister haft så meget taletid og så mange lyttere, som Mette Frederiksen har haft siden 11. marts. Det er ikke nødvendigvis en god ting - på et tidspunkt bliver det for meget, begejstring bliver til irritation, men det er faktisk lykkedes at balancere det overraskende godt.

At en del ikke orker at høre på hende mere, er der intet overraskende i. At tale til en hel nation på tværs af geografi, alder og social status kan ikke lade sig gøre i ret lang tid. Det er heller ikke overraskende, at mange er helt og aldeles uenige med regeringen - det er bare sundt demokrati.

Det overraskende er derimod, hvor mange, der ivrigt bakker op.

Velforberedt

At Mette Frederiksen er landets hidtil yngste statsminister, har ikke været til at mærke. Ikke engang Trump kunne for alvor ryste hende. Hun ankom særdeles velforberedt - sådan set havde hun brugt de foregående år på at forberede sig på jobbet, for siden hun blev partiformand på kongressen i Aalborg i juni 2015, var målet helt klart.

Som minister under Helle Thorning Schmidt fik hun en slags sidemands-oplæring i, hvordan en regering ikke skal styres, og yderligere lærdom i styr-din-regering var der masser af i de fire år, hvor Lars Løkke Rasmussen stod i spidsen for først en V-regering, siden VLAK-foretagendet.

De to - til tider ganske kaotiske - regeringer var lige præcis det, Mette Frederiksen ville undgå, og den del er lykkedes. Der har været nul større skandaler, ingen minister-fyringer - og den uenighed, der er i regeringen, bliver der. Der er ingen tvivl om hierarkiet, heller ikke om vejen frem, og det ser ud til, at der er styr på sagerne. Det skyldes selvfølgelig også, at Mette Frederiksen fra dag et indsatte Martin Rossen som stabschef og gav ham en helt central rolle i regeringen.

Det gav samråd i Folketinget og masser af kritik, men den forstummede noget, da Søren Gade i et interview roste Mette Frederiksen for med ansættelsen af Rossen at have fået mere styr på statsadministrationen.

- Det, hun har gjort, er jo sådan noget, vi kun turde drømme om, lød det fra Gade, der også fortalte, at V-regeringen havde overvejet samme model.

Det er vel efterhånden også meget få, der stadig mener, at det er Martin Rossen, der bestemmer over Mette Frederiksen.

- Jeg har vidst, det vil være rigtigt at styrke statsministeriet for at kunne levere de resultater, jeg har stillet danskerne i udsigt. Det har provokeret nogen, men det er, fordi jeg er velforberedt. Der er ikke noget tilfældigt over det, sagde hun til NORDJYSKE, og det citat siger ganske meget om hende.

For hun vil have styr på både detaljer og helhed. Det kan man godt kalde magtfuldkommenhed, men omvendt kan det også synes som en kvalitet, at statsministeren har styr på det.

Ingen sprækker

Udadtil er der ingen sprækker - ingen, der udfordrer formand eller ledelse. Bortset fra Arne Boelt og Frank Jensen - førstnævnte var sur over udligning, Jensen over at turister ikke måtte overnatte i hovedstaden - er der ingen kendte socialdemokrater, der rigtig har sagt noget negativt.

For en socialdemokratisk formand er det noget af en bedrift, at være så godt i sync med baglandet - også selvom Boelt og andre borgmestre ikke var helt glade for den udligningsaftale, der blev vedtaget.

En del er gået mindre godt - nytårstalen var ikke en vinder - og i horisonten venter betydelige udfordringer. Først økonomien og de mange nye arbejdsløse.

Der er en regning, og den skal der findes penge til. Det kan godt ramme Arne og tilbagetrækningsreformen, og der er ikke lang tid at løbe på, før der vil komme anklager om løftebrud. Udenfor Danmark er der endnu flere problemer - uenighed i EU, situationen i Arktis, Kina og USA.

Men det første år er - politisk set - gået over forventning. En del er kommet hjem uden nogen form for love eller hårdt arbejde.

Takket være tidligere regeringer var der penge i statskassen til hjælpepakkerne.

Udlændingepolitikken, der mere end noget andet kan rykke i meningsmålinger og flytte mandater, har ikke fyldt som normalt i det år. Antallet af asylansøgere er styrtdykket. Faldet begyndte under Løkke, er bare taget til, og tallet er nu så lavt, at trafikken går den anden vej. Der er flere flygtninge, der forlader Danmark, end der ankommer.

Det er ikke regeringens fortjeneste, men selvfølgelig misser de ikke muligheden for at fremhæve det og dermed lukke for snak om, at et rødt flertal ville åbne grænserne og invitere nærmest den ganske verden indenfor.

Det er heller ikke regeringens fortjeneste, at blå blok fremstår noget forpjusket og splittet, men igen er det til deres fordel. Hvis der var valg nu, ville der være tårnhøje odds på, at Jakob Ellemann-Jensen ville vinde. Mette Frederiksen ville derimod nok stå til odds 1,10 eller deromkring.

I et land, der normalt gerne italesætter sig som et frihedselskende folkefærd, er det noget af en bedrift, at aflyse festivaller og ferier under sydens sol og så samtidig bevare en så stor opbakning.